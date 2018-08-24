Самые высокомерные женщины по знаку зодиака

24.08.2018 22:46

Если вам понравилась самовлюбленная дама - будьте готовы к неприятным последствиям. Такие женщины часто не считаются с эмоциями других и легко могут "ранить" мужчину, пишет "Обозреватель". Рак ... подробнее →

«Давайте скажем на весь мир: Донбасс и Крым будут возвращены Украине»: Тимошенко выступила с мощной речью, заявив, что наша страна непременно буде членом ЕС и НАТО

24.08.2018 22:15

Лидер партии «Батьківщина»,  Юлия Тимошенко  во время выступления на презентации концепта Новой народной Конституции отметила, что Украина непременно вернет в свой состав ... подробнее →

Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе

24.08.2018 21:58

По данным медиков, употребление кофе сокращает возможность инсульта на 8%, сердечной недостаточности — на 7%. Во время проведения ими анализа были учтены данные трех крупных научных ... подробнее →

7 вещей, которые происходят с нами во время сна

24.08.2018 21:45

Наш организм – любитель понежиться в кроватке. Человек в среднем тратит от 15 лет своей жизни на сон. Зачем столько времени отдыхать? Может это время провести с пользой? И что происходит с ... подробнее →

У Киева есть прогресс в вопросе интеграции в НАТО – Болтон

24.08.2018 21:31

США и Украина, по мнению политика, имеют тесные связи Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о прогрессе Украины в вопросах интеграции в НАТО. Об этом он ... подробнее →

Гриценко рассказал, как решить проблему с РФ в Азовском море

24.08.2018 21:15

Военные действия Российской Федерации на территории  Сирии  и Украины, вмешательство в выборы главы  США  и отравление граждан на территории чужого государства, далеко не все ... подробнее →

Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали

24.08.2018 20:57

Заход солнца и наступление темноты для нас, детей цивилизации, не является чем-то особенным и устрашающим. Тогда как наши предки остерегались не только выходить в это время на улицу, но и заниматься ... подробнее →

Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом

24.08.2018 20:38

Гарвардский ученый Карин Майклс заявила, что кокосовое масло является одним из самых вреднейших продуктов. Известно, что в последнее время, употребление кокосового масла стало очень модным, так как неоднократно сообщалось о его огромной пользе. Также, ... подробнее →

Новая волна санкций США против России: ударят по больному, известна точная дата

24.08.2018 20:20

США планируют вводить новые  санкции  против России Так, под ограничение доступа подпадают «чувствительные товары», которые контролируются национальной безопасностью ... подробнее →

Гимн Украины снова предлагают изменить

24.08.2018 20:00

Жительница Ракетного урочища Николаевской области Тамара Вишнякова, местная активистка, которая просила пустить в район электробусы и провести чистку реки, предложила поменять текст гимна Украины. ... подробнее →

Путин готовится освободить Сенцова: надежные источники "в один голос" анонсируют громкое решение Кремля

24.08.2018 19:46

Уже в скором времени власти РФ освободят из тюрьмы украинского режиссера политзаключенного Олега Сенцова. Освобождение узника Кремля Сенцова анонсировала ЛентаUA.net со ссылкой на бывшего ... подробнее →

Под Горловкой серьезный пожар

24.08.2018 19:30

В социальных сетях жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в районе Красного Партизана, расположенного на горловском направлении сильный пожар. На данный момент неизвестно, что ... подробнее →

Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет

24.08.2018 19:15

Сливочное масло вредно для здоровья. Исследователи считают, что населению планеты необходимо отказаться от опасного сливочного масла и сделать выбор в пользу спредов. Об этом пишет  ... подробнее →

Порошенко: "Вовек не забудем погибших бойцов ВСУ и мирных граждан и никогда не простим российского агрессора"

24.08.2018 18:55

Сегодня, 24 августа, в Киеве почтили минутой молчания память украинских воинов и мирных граждан Украины, которые погибли в войне, развязанной РФ на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко в ... подробнее →

Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу – Меркель

24.08.2018 18:38

Ране Ангела Меркель заявила, что разногласия в отношениях с Россией нужно решать посредством диалога Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу, а Евросоюз в течение 10 лет ... подробнее →

Украину атакует банда телефонных мошенников: услышав это, немедленно кладите трубку

24.08.2018 18:20

В Запорожье  мошенники  придумали новый способ вымагательства — звонят, представляются прокурором и вымогают деньги В основном, звонят руководителям предприятий и государственных ... подробнее →

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