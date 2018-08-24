Самые высокомерные женщины по знаку зодиака24.08.2018 22:46
Если вам понравилась самовлюбленная дама - будьте готовы к неприятным последствиям. Такие женщины часто не считаются с эмоциями других и легко могут "ранить" мужчину, пишет "Обозреватель". Рак ... подробнее →
«Давайте скажем на весь мир: Донбасс и Крым будут возвращены Украине»: Тимошенко выступила с мощной речью, заявив, что наша страна непременно буде членом ЕС и НАТО24.08.2018 22:15
Лидер партии «Батьківщина», Юлия Тимошенко во время выступления на презентации концепта Новой народной Конституции отметила, что Украина непременно вернет в свой состав ... подробнее →
Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе24.08.2018 21:58
По данным медиков, употребление кофе сокращает возможность инсульта на 8%, сердечной недостаточности — на 7%. Во время проведения ими анализа были учтены данные трех крупных научных ... подробнее →
7 вещей, которые происходят с нами во время сна24.08.2018 21:45
Наш организм – любитель понежиться в кроватке. Человек в среднем тратит от 15 лет своей жизни на сон. Зачем столько времени отдыхать? Может это время провести с пользой? И что происходит с ... подробнее →
У Киева есть прогресс в вопросе интеграции в НАТО – Болтон24.08.2018 21:31
США и Украина, по мнению политика, имеют тесные связи Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о прогрессе Украины в вопросах интеграции в НАТО. Об этом он ... подробнее →
Гриценко рассказал, как решить проблему с РФ в Азовском море24.08.2018 21:15
Военные действия Российской Федерации на территории Сирии и Украины, вмешательство в выборы главы США и отравление граждан на территории чужого государства, далеко не все ... подробнее →
Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали24.08.2018 20:57
Заход солнца и наступление темноты для нас, детей цивилизации, не является чем-то особенным и устрашающим. Тогда как наши предки остерегались не только выходить в это время на улицу, но и заниматься ... подробнее →
Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом24.08.2018 20:38
Гарвардский ученый Карин Майклс заявила, что кокосовое масло является одним из самых вреднейших продуктов. Известно, что в последнее время, употребление кокосового масла стало очень модным, так как неоднократно сообщалось о его огромной пользе. Также, ... подробнее →
Новая волна санкций США против России: ударят по больному, известна точная дата24.08.2018 20:20
США планируют вводить новые санкции против России Так, под ограничение доступа подпадают «чувствительные товары», которые контролируются национальной безопасностью ... подробнее →
Гимн Украины снова предлагают изменить24.08.2018 20:00
Жительница Ракетного урочища Николаевской области Тамара Вишнякова, местная активистка, которая просила пустить в район электробусы и провести чистку реки, предложила поменять текст гимна Украины. ... подробнее →
Путин готовится освободить Сенцова: надежные источники "в один голос" анонсируют громкое решение Кремля24.08.2018 19:46
Уже в скором времени власти РФ освободят из тюрьмы украинского режиссера политзаключенного Олега Сенцова. Освобождение узника Кремля Сенцова анонсировала ЛентаUA.net со ссылкой на бывшего ... подробнее →
Под Горловкой серьезный пожар24.08.2018 19:30
В социальных сетях жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в районе Красного Партизана, расположенного на горловском направлении сильный пожар. На данный момент неизвестно, что ... подробнее →
Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет24.08.2018 19:15
Сливочное масло вредно для здоровья. Исследователи считают, что населению планеты необходимо отказаться от опасного сливочного масла и сделать выбор в пользу спредов. Об этом пишет ... подробнее →
Порошенко: "Вовек не забудем погибших бойцов ВСУ и мирных граждан и никогда не простим российского агрессора"24.08.2018 18:55
Сегодня, 24 августа, в Киеве почтили минутой молчания память украинских воинов и мирных граждан Украины, которые погибли в войне, развязанной РФ на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко в ... подробнее →
Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу – Меркель24.08.2018 18:38
Ране Ангела Меркель заявила, что разногласия в отношениях с Россией нужно решать посредством диалога Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу, а Евросоюз в течение 10 лет ... подробнее →
Украину атакует банда телефонных мошенников: услышав это, немедленно кладите трубку24.08.2018 18:20
В Запорожье мошенники придумали новый способ вымагательства — звонят, представляются прокурором и вымогают деньги В основном, звонят руководителям предприятий и государственных ... подробнее →
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- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
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