Наш организм – любитель понежиться в кроватке. Человек в среднем тратит от 15 лет своей жизни на сон. Зачем столько времени отдыхать? Может это время провести с пользой? И что происходит с ... подробнее →

По данным медиков, употребление кофе сокращает возможность инсульта на 8%, сердечной недостаточности — на 7%. Во время проведения ими анализа были учтены данные трех крупных научных ... подробнее →

Лидер партии «Батьківщина», Юлия Тимошенко во время выступления на презентации концепта Новой народной Конституции отметила, что Украина непременно вернет в свой состав ... подробнее →

Если вам понравилась самовлюбленная дама - будьте готовы к неприятным последствиям. Такие женщины часто не считаются с эмоциями других и легко могут "ранить" мужчину, пишет "Обозреватель". Рак ... подробнее →

У Киева есть прогресс в вопросе интеграции в НАТО – Болтон 24.08.2018 21:31 США и Украина, по мнению политика, имеют тесные связи Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о прогрессе Украины в вопросах интеграции в НАТО. Об этом он ... подробнее →