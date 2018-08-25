Появились фотографии проукраинских листовок из оккупированной Луганщины

25.08.2018 22:34

Вместе со всей Украиной луганчане отметили День независимости родной страны. В честь светлого праздника они напомнили украинцам, что с нетерпением ждут освобождения. В социальных сетях ... подробнее →

Из-за обстрелов во Врубовке пострадало 47 домов

25.08.2018 22:06

В результате обстрела боевиками посёлка Врубовка Луганской области пострадало 47 зданий. Об этом сообщает координатор Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в Фейсбуке, ... подробнее →

"Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками

25.08.2018 21:43

В соцсетях сообщают, что боевые действия слышат и жители прифронтовой Авдеевки. О жертвах среди мирного населения данных нет, в пабликах пишут, что террористы активизировались во второй половине ... подробнее →

О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк

25.08.2018 21:10

С множеством трудностей столкнулись и продолжают сталкиваться переселенцы из Луганска и Донецка в местах своего переселения. Ни для кого не новость, что значительная их часть так и не справившись с ... подробнее →

Ученые предлагают укреплять дороги окурками

25.08.2018 20:43

Ученые Королевского технологического института в Австралии предложили использовать остатки сигарет для укрепления дорожного покрытия, пишет etcetera . ПОЛЬЗА — утилизация окурков и улучшение ... подробнее →

В праздничные дни бойцы ООС схватили на Донбассе 4 террористов "ДНР"

25.08.2018 20:11

23 и 24 августа бойцам Операции объединенных сил в руки попались сразу 4 украинца, подозреваемых в сотрудничестве с оккупационной армией РФ. Об аресте вероятных пособников оккупанта сообщила ... подробнее →

Почему Порошенко в День независимости ничего не сказал о мирных планах по Донбассу

25.08.2018 19:40

В ходе своего официального выступления на параде в День независимости в Киеве президент Украины ничего не сказал о планах по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. На этом в ... подробнее →

В оккупированном Луганске наемники укрепляют центр города

25.08.2018 19:12

Во временно оккупированном Луганске незаконные вооруженные формирования укрепляют центр города бетонными блоками. По словам луганчан, новые укрепления появились возле здания бывшей Луганской ОГА, ... подробнее →

"ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли

25.08.2018 18:37

В Сети опознали еще одного террориста "ДНР", ставшего "грузом 200" на украинском Донбассе. Речь о боевике с позывным "Маугли". О ликвидации опасного террориста сообщил Twitter-аккаунт Necro ... подробнее →

Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе

25.08.2018 18:09

Длинные очереди остаются одним из основных факторов, которые беспокоят людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе. Особенно это актуально в летнюю жару. Об этом говорится в мониторинговом ... подробнее →

В России рассказали, что спасло Киев от вторжения войск Путина

25.08.2018 17:42

Именно введение санкций США против России остановило президента Владимира Путина от масштабного военного вторжения в Украину. Об этом в колонке на " Апострофе " написал российский блогер и ... подробнее →

Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака

25.08.2018 17:17

Много сказано о типичных характеристиках знаков Зодиака: кто-то очень умный, кто-то наиболее сексуальный, а кто-то неприлично завидующий. Ранее сайт Сегодня.Lifestyle выяснил, чего именно боится ... подробнее →

Загранпаспорта для переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: станет ли когда-нибудь проще?

25.08.2018 17:10

В конце июля сразу два высокопоставленных украинских чиновника заявили, что в стране больше нет проблем с массовой выдачей биометрических загранпаспортов.  Глава Государственной миграционной ... подробнее →

В Луганске расстреляли "украинского диверсанта" с известной фамилией: фото и подробности об убитом Пасечнике

25.08.2018 16:52

Луганские террористы в очередной раз стали посмешищем, выдав новое вранье об "украинском диверсанте", "терроризировавшем" "свободную" от "хунты" "республику". На фейк боевиков обратил внимание ... подробнее →

В Ялте под Мариуполем избили заправщика

25.08.2018 16:28

Хулиган избил ногами заправщика авто и получил наказание. Информация об этом есть в реестре судебных решений. 08.01.2017 г. почти в 00:00 на территории автозаправки АЗС «Авиа» , что в ... подробнее →

Чего боятся боевики “ДНР”

25.08.2018 16:11

Боевики продолжают нести потери, а в сводках рубрика “груз-200” изо дня в день предлагает всё новые лица. За последние пару дней данную рубрику пополнили такие позывные: ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 41 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх