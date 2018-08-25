Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе

25.08.2018 18:09

Длинные очереди остаются одним из основных факторов, которые беспокоят людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе. Особенно это актуально в летнюю жару. Об этом говорится в мониторинговом ... подробнее →

В России рассказали, что спасло Киев от вторжения войск Путина

25.08.2018 17:42

Именно введение санкций США против России остановило президента Владимира Путина от масштабного военного вторжения в Украину. Об этом в колонке на " Апострофе " написал российский блогер и ... подробнее →

Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака

25.08.2018 17:17

Много сказано о типичных характеристиках знаков Зодиака: кто-то очень умный, кто-то наиболее сексуальный, а кто-то неприлично завидующий. Ранее сайт Сегодня.Lifestyle выяснил, чего именно боится ... подробнее →

Загранпаспорта для переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: станет ли когда-нибудь проще?

25.08.2018 17:10

В конце июля сразу два высокопоставленных украинских чиновника заявили, что в стране больше нет проблем с массовой выдачей биометрических загранпаспортов.  Глава Государственной миграционной ... подробнее →

В Луганске расстреляли "украинского диверсанта" с известной фамилией: фото и подробности об убитом Пасечнике

25.08.2018 16:52

Луганские террористы в очередной раз стали посмешищем, выдав новое вранье об "украинском диверсанте", "терроризировавшем" "свободную" от "хунты" "республику". На фейк боевиков обратил внимание ... подробнее →

В Ялте под Мариуполем избили заправщика

25.08.2018 16:28

Хулиган избил ногами заправщика авто и получил наказание. Информация об этом есть в реестре судебных решений. 08.01.2017 г. почти в 00:00 на территории автозаправки АЗС «Авиа» , что в ... подробнее →

Чего боятся боевики “ДНР”

25.08.2018 16:11

Боевики продолжают нести потери, а в сводках рубрика “груз-200” изо дня в день предлагает всё новые лица. За последние пару дней данную рубрику пополнили такие позывные: ... подробнее →

В Торецке восстановили подачу воды после обстрела

25.08.2018 15:56

В Торецке Донецкой области восстановили подачу воды. Об этом сообщил замглавы ВГА города Сергей Винник в Facebook, информирует 112 . "Ночью было восстановлено электроснабжение Горловской ... подробнее →

В Азовском море нагнетается обстановка

25.08.2018 15:32

И снова об Азовском море. Российское военное присутствие создаёт немалые проблемы как украинской промышленности, так и экономике. При этом аппетит России насчёт азовской акватории лишь ... подробнее →

Не смогли скрыть потери! Под Докучаевском уничтожены российские танки

25.08.2018 15:15

Пользователи соцсетей сообщают, что в районе Докучаевска были взорваны сразу два танка боевиков, накануне доставленных на оккупированный Донбасс из РФ. В социальных сетях ссылаются на сообщение ... подробнее →

Нас продали: Саакашвили назвал имя главного предателя Украины

25.08.2018 14:36

Судя по ситуации, которая сложилась в регионах, все свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко предал Украину. Об этом заявил Михаил Саакашвили, сообщает телеканал NEWSONE. Также ... подробнее →

Договорняк! Вскрылся "подвох" кораблей Украины в Крыму. ВИДЕО

25.08.2018 14:18

Украина не забирает свою военную технику из аннксированного Крыма, чтобы не создавать иллюзию о том, что произошли какие-либо договоренности с Россией. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " ... подробнее →

Жители Горловки не верят в «добрые намерения» России

25.08.2018 14:01

В последнее время на временно оккупированных территориях Донецкой области растут антироссийские настроения. Люди больше не верят в «добрые намерения» России. Вот что узнали « ... подробнее →

Два поселка в Торецке попали под обстрел

25.08.2018 13:42

Вечером 24 августа под обстрел попали два поселка в Донецкой области - Пивничное и Шумы (подконтрольный украинской власти город Торецк). Как сообщили в полиции, снарядами повреждены 2 частных ... подробнее →

Кровавый обстрел Врубовки: есть жертвы

25.08.2018 13:17

В результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в селе Врубовка (Луганская область) погиб мужчина 1983 года рождения. Также повреждены жилые дома и школа, на улицах воронки от ... подробнее →

Боевики "ЛНР" выступают против закрытия "Станицы Луганской"

25.08.2018 13:01

В так называемой "ЛНР" выступают против закрытия КПВВ "Станица Луганская" на ремонт. Об этом сепаратистским СМИ заявил т.н. "и.о министра иностранных дел" Владислав Дейнего. По его словам, на ... подробнее →

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