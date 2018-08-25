В конце июля сразу два высокопоставленных украинских чиновника заявили, что в стране больше нет проблем с массовой выдачей биометрических загранпаспортов. Глава Государственной миграционной ... подробнее →

Много сказано о типичных характеристиках знаков Зодиака: кто-то очень умный, кто-то наиболее сексуальный, а кто-то неприлично завидующий. Ранее сайт Сегодня.Lifestyle выяснил, чего именно боится ... подробнее →

Именно введение санкций США против России остановило президента Владимира Путина от масштабного военного вторжения в Украину. Об этом в колонке на " Апострофе " написал российский блогер и ... подробнее →

Длинные очереди остаются одним из основных факторов, которые беспокоят людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе. Особенно это актуально в летнюю жару. Об этом говорится в мониторинговом ... подробнее →

В Торецке Донецкой области восстановили подачу воды. Об этом сообщил замглавы ВГА города Сергей Винник в Facebook, информирует 112 . "Ночью было восстановлено электроснабжение Горловской ... подробнее →

Боевики продолжают нести потери, а в сводках рубрика “груз-200” изо дня в день предлагает всё новые лица. За последние пару дней данную рубрику пополнили такие позывные: ... подробнее →

Хулиган избил ногами заправщика авто и получил наказание. Информация об этом есть в реестре судебных решений. 08.01.2017 г. почти в 00:00 на территории автозаправки АЗС «Авиа» , что в ... подробнее →

Луганские террористы в очередной раз стали посмешищем, выдав новое вранье об "украинском диверсанте", "терроризировавшем" "свободную" от "хунты" "республику". На фейк боевиков обратил внимание ... подробнее →

В Азовском море нагнетается обстановка 25.08.2018 15:32 И снова об Азовском море. Российское военное присутствие создаёт немалые проблемы как украинской промышленности, так и экономике. При этом аппетит России насчёт азовской акватории лишь ... подробнее →

Не смогли скрыть потери! Под Докучаевском уничтожены российские танки 25.08.2018 15:15 Пользователи соцсетей сообщают, что в районе Докучаевска были взорваны сразу два танка боевиков, накануне доставленных на оккупированный Донбасс из РФ. В социальных сетях ссылаются на сообщение ... подробнее →

Нас продали: Саакашвили назвал имя главного предателя Украины 25.08.2018 14:36 Судя по ситуации, которая сложилась в регионах, все свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко предал Украину. Об этом заявил Михаил Саакашвили, сообщает телеканал NEWSONE. Также ... подробнее →