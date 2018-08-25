Появились фотографии проукраинских листовок из оккупированной Луганщины 25.08.2018 22:34 Вместе со всей Украиной луганчане отметили День независимости родной страны. В честь светлого праздника они напомнили украинцам, что с нетерпением ждут освобождения. В социальных сетях ... подробнее →

Из-за обстрелов во Врубовке пострадало 47 домов 25.08.2018 22:06 В результате обстрела боевиками посёлка Врубовка Луганской области пострадало 47 зданий. Об этом сообщает координатор Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в Фейсбуке, ... подробнее →