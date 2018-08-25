Появились фотографии проукраинских листовок из оккупированной Луганщины25.08.2018 22:34
Вместе со всей Украиной луганчане отметили День независимости родной страны. В честь светлого праздника они напомнили украинцам, что с нетерпением ждут освобождения. В социальных сетях ... подробнее →
Из-за обстрелов во Врубовке пострадало 47 домов25.08.2018 22:06
В результате обстрела боевиками посёлка Врубовка Луганской области пострадало 47 зданий. Об этом сообщает координатор Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в Фейсбуке, ... подробнее →
"Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками25.08.2018 21:43
В соцсетях сообщают, что боевые действия слышат и жители прифронтовой Авдеевки. О жертвах среди мирного населения данных нет, в пабликах пишут, что террористы активизировались во второй половине ... подробнее →
О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк25.08.2018 21:10
С множеством трудностей столкнулись и продолжают сталкиваться переселенцы из Луганска и Донецка в местах своего переселения. Ни для кого не новость, что значительная их часть так и не справившись с ... подробнее →
Ученые предлагают укреплять дороги окурками25.08.2018 20:43
Ученые Королевского технологического института в Австралии предложили использовать остатки сигарет для укрепления дорожного покрытия, пишет etcetera . ПОЛЬЗА — утилизация окурков и улучшение ... подробнее →
В праздничные дни бойцы ООС схватили на Донбассе 4 террористов "ДНР"25.08.2018 20:11
23 и 24 августа бойцам Операции объединенных сил в руки попались сразу 4 украинца, подозреваемых в сотрудничестве с оккупационной армией РФ. Об аресте вероятных пособников оккупанта сообщила ... подробнее →
Почему Порошенко в День независимости ничего не сказал о мирных планах по Донбассу25.08.2018 19:40
В ходе своего официального выступления на параде в День независимости в Киеве президент Украины ничего не сказал о планах по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. На этом в ... подробнее →
В оккупированном Луганске наемники укрепляют центр города25.08.2018 19:12
Во временно оккупированном Луганске незаконные вооруженные формирования укрепляют центр города бетонными блоками. По словам луганчан, новые укрепления появились возле здания бывшей Луганской ОГА, ... подробнее →
"ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли25.08.2018 18:37
В Сети опознали еще одного террориста "ДНР", ставшего "грузом 200" на украинском Донбассе. Речь о боевике с позывным "Маугли". О ликвидации опасного террориста сообщил Twitter-аккаунт Necro ... подробнее →
Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе25.08.2018 18:09
Длинные очереди остаются одним из основных факторов, которые беспокоят людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе. Особенно это актуально в летнюю жару. Об этом говорится в мониторинговом ... подробнее →
В России рассказали, что спасло Киев от вторжения войск Путина25.08.2018 17:42
Именно введение санкций США против России остановило президента Владимира Путина от масштабного военного вторжения в Украину. Об этом в колонке на " Апострофе " написал российский блогер и ... подробнее →
Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака25.08.2018 17:17
Много сказано о типичных характеристиках знаков Зодиака: кто-то очень умный, кто-то наиболее сексуальный, а кто-то неприлично завидующий. Ранее сайт Сегодня.Lifestyle выяснил, чего именно боится ... подробнее →
Загранпаспорта для переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: станет ли когда-нибудь проще?25.08.2018 17:10
В конце июля сразу два высокопоставленных украинских чиновника заявили, что в стране больше нет проблем с массовой выдачей биометрических загранпаспортов. Глава Государственной миграционной ... подробнее →
В Луганске расстреляли "украинского диверсанта" с известной фамилией: фото и подробности об убитом Пасечнике25.08.2018 16:52
Луганские террористы в очередной раз стали посмешищем, выдав новое вранье об "украинском диверсанте", "терроризировавшем" "свободную" от "хунты" "республику". На фейк боевиков обратил внимание ... подробнее →
В Ялте под Мариуполем избили заправщика25.08.2018 16:28
Хулиган избил ногами заправщика авто и получил наказание. Информация об этом есть в реестре судебных решений. 08.01.2017 г. почти в 00:00 на территории автозаправки АЗС «Авиа» , что в ... подробнее →
Чего боятся боевики “ДНР”25.08.2018 16:11
Боевики продолжают нести потери, а в сводках рубрика “груз-200” изо дня в день предлагает всё новые лица. За последние пару дней данную рубрику пополнили такие позывные: ... подробнее →
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- Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом08:08
- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
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