В Донецке бушует масштабный пожар 26.08.2018 22:52 Во временно оккупированном Донецке бушует масштабный пожар в районе озера Кирши и дач горожан. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Дончане в соцсетях сообщают, подкрепляя слова ... подробнее →

В Афганистане заявили об убийстве лидера «ИГИЛ» 26.08.2018 22:42 В столице Афганистана заявили об убийстве лидера террористической группировки «Исламское государство» Саада Архаби. По этом сообщает DW . По данным СМИ, лидер афганского крыла ... подробнее →

В магазинах Донецка переписывают номера 1000-рублевых купюр 26.08.2018 22:33 Как сообщают дончане, во временно оккупированном Донецке в супермаркетах и других торговых точках переписываются номера купюр достоинством от 1000 рублей. Ранее переписывали купюры достоинством от ... подробнее →