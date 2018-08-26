В Донецке бушует масштабный пожар

26.08.2018 22:52

Во временно оккупированном Донецке бушует масштабный пожар в районе озера Кирши и дач горожан. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Дончане в соцсетях сообщают, подкрепляя слова ... подробнее →

В Афганистане заявили об убийстве лидера «ИГИЛ»

26.08.2018 22:42

В столице Афганистана заявили об убийстве лидера террористической группировки «Исламское государство» Саада Архаби. По этом сообщает  DW . По данным СМИ, лидер афганского крыла ... подробнее →

В магазинах Донецка переписывают номера 1000-рублевых купюр

26.08.2018 22:33

Как сообщают дончане, во временно оккупированном Донецке в супермаркетах и других торговых точках переписываются номера купюр достоинством от 1000 рублей. Ранее переписывали купюры достоинством от ... подробнее →

Мариупольскому живодеру грозит срок по двум статьям

26.08.2018 21:41

Живодеру угрожает срок по двум статьям. Об этом сообщат пресс-служба полиции. Напомним, что 22 августа на линию "102" поступило сообщение от жительницы Мариуполя о том, что в Левобережном районе она стала свидетелем циничного издевательства над ... подробнее →

Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах

26.08.2018 21:15

Чи варто боятися цих таємничих добавок? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я". "Нітрати - це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і ... подробнее →

В Мариуполе из-за сварочных работ сгорел дом и автомобиль

26.08.2018 21:00

В частном секторе по улице Тарасова в Мариуполе горел дом и автомобиль, сообщили MRPL.CITY очевидцы происшествия. По словам очевидцев, во время сварочных работ в автомобиле «Газель» ... подробнее →

В «ЛНР» впервые дали «вид на жительство» гражданину Конго (Фото)

26.08.2018 20:45

Гражданин Конго Кабанге Лотусу Нкулу стал первым иностранцем, который получил «разрешение на временное проживание в ЛНР», сообщает пресс-служба «МВД ЛНР»  По словам ... подробнее →

Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать

26.08.2018 20:27

Некоторым людям виноград противопоказан. Виноград нравится почти всем – сладкие ягоды можно купить в магазинах почти круглый год. Но как бы вкусен и полезен он ни был, некоторым людям не ... подробнее →

"Путин никогда не лишит украинцев свободы": главные цитаты Маккейна об Украине

26.08.2018 20:06

Американский политик ради Украины не церемонился с властями ни Россией, ни с США Скончавшийся сегодня ночью американский сенатор Джон Маккейн  считался главным другом Украины и на ... подробнее →

Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко

26.08.2018 19:33

Глава Украинского государства  Петр Порошенко  намерен призвать страны Европейского Союза взять шефство над восстановлением конкретных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. ... подробнее →

Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС

26.08.2018 19:15

В Авдеевке (Донецкая обл.) Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об ... подробнее →

Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха

26.08.2018 18:55

Грязный воздух сокращает продолжительность жизни Ученые Техасского университета в Остине (США) выяснили, что глобальное загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни человека в среднем на ... подробнее →

В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта

26.08.2018 18:38

Сын известного советского рок-музыканта и поэта Игоря Талькова собирается посетить с концертом оккупированный Луганск. На своей странице в соцсети Игорь Тальков-младший опубликовал афишу ... подробнее →

Под Запорожьем атаковали село: известно о девяти погибших

26.08.2018 18:20

Село в Запорожской области терроризирует стая диких хищников, пишет  politeka . Так, стая волков стали нападать на село Тихоновка Мелитопольского района. Местная жительница рассказала, что у ... подробнее →

Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети

26.08.2018 18:00

Стоимость газа для автомобилей ежедневно растет на оккупированной территории Донецкой области и найти его проблематично. Об этом пишут живущие в ОРДО пользователи соцсетей.  По их информации, "цена на газ продолжает ежедневно расти на 1 рубль и уже ... подробнее →

Украинцев ждет шоковое поднятие тарифов на электричество

26.08.2018 17:40

С 1 июля следующего года в Украине заработает т.н. рынок электроэнергии. Это полностью изменит модель функционирования рынка, пишет  ubr.ua . По сути, тарифы на свет отправляют в свободное ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 58 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх