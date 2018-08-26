В Донецке бушует масштабный пожар26.08.2018 22:52
Во временно оккупированном Донецке бушует масштабный пожар в районе озера Кирши и дач горожан. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Дончане в соцсетях сообщают, подкрепляя слова ... подробнее →
В Афганистане заявили об убийстве лидера «ИГИЛ»26.08.2018 22:42
В столице Афганистана заявили об убийстве лидера террористической группировки «Исламское государство» Саада Архаби. По этом сообщает DW . По данным СМИ, лидер афганского крыла ... подробнее →
В магазинах Донецка переписывают номера 1000-рублевых купюр26.08.2018 22:33
Как сообщают дончане, во временно оккупированном Донецке в супермаркетах и других торговых точках переписываются номера купюр достоинством от 1000 рублей. Ранее переписывали купюры достоинством от ... подробнее →
Мариупольскому живодеру грозит срок по двум статьям26.08.2018 21:41
Живодеру угрожает срок по двум статьям. Об этом сообщат пресс-служба полиции. Напомним, что 22 августа на линию "102" поступило сообщение от жительницы Мариуполя о том, что в Левобережном районе она стала свидетелем циничного издевательства над ... подробнее →
Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах26.08.2018 21:15
Чи варто боятися цих таємничих добавок? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я". "Нітрати - це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і ... подробнее →
В Мариуполе из-за сварочных работ сгорел дом и автомобиль26.08.2018 21:00
В частном секторе по улице Тарасова в Мариуполе горел дом и автомобиль, сообщили MRPL.CITY очевидцы происшествия. По словам очевидцев, во время сварочных работ в автомобиле «Газель» ... подробнее →
В «ЛНР» впервые дали «вид на жительство» гражданину Конго (Фото)26.08.2018 20:45
Гражданин Конго Кабанге Лотусу Нкулу стал первым иностранцем, который получил «разрешение на временное проживание в ЛНР», сообщает пресс-служба «МВД ЛНР» По словам ... подробнее →
Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать26.08.2018 20:27
Некоторым людям виноград противопоказан. Виноград нравится почти всем – сладкие ягоды можно купить в магазинах почти круглый год. Но как бы вкусен и полезен он ни был, некоторым людям не ... подробнее →
"Путин никогда не лишит украинцев свободы": главные цитаты Маккейна об Украине26.08.2018 20:06
Американский политик ради Украины не церемонился с властями ни Россией, ни с США Скончавшийся сегодня ночью американский сенатор Джон Маккейн считался главным другом Украины и на ... подробнее →
Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко26.08.2018 19:33
Глава Украинского государства Петр Порошенко намерен призвать страны Европейского Союза взять шефство над восстановлением конкретных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. ... подробнее →
Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС26.08.2018 19:15
В Авдеевке (Донецкая обл.) Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об ... подробнее →
Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха26.08.2018 18:55
Грязный воздух сокращает продолжительность жизни Ученые Техасского университета в Остине (США) выяснили, что глобальное загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни человека в среднем на ... подробнее →
В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта26.08.2018 18:38
Сын известного советского рок-музыканта и поэта Игоря Талькова собирается посетить с концертом оккупированный Луганск. На своей странице в соцсети Игорь Тальков-младший опубликовал афишу ... подробнее →
Под Запорожьем атаковали село: известно о девяти погибших26.08.2018 18:20
Село в Запорожской области терроризирует стая диких хищников, пишет politeka . Так, стая волков стали нападать на село Тихоновка Мелитопольского района. Местная жительница рассказала, что у ... подробнее →
Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети26.08.2018 18:00
Стоимость газа для автомобилей ежедневно растет на оккупированной территории Донецкой области и найти его проблематично. Об этом пишут живущие в ОРДО пользователи соцсетей. По их информации, "цена на газ продолжает ежедневно расти на 1 рубль и уже ... подробнее →
Украинцев ждет шоковое поднятие тарифов на электричество26.08.2018 17:40
С 1 июля следующего года в Украине заработает т.н. рынок электроэнергии. Это полностью изменит модель функционирования рынка, пишет ubr.ua . По сути, тарифы на свет отправляют в свободное ... подробнее →
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери08:24
- Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом08:08
- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
- Жизнь в “ДНР” катится в пропасть22:38
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек21:45
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе21:00
- В Снежном пилят на металл крупный завод20:55
- В Крыму зреет бунт против россиян: "Это вы к нам присоединились, ка***есь, откуда приехали. Вас здесь не ждут"08:38
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери08:24
- Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом08:08
- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
- Жизнь в “ДНР” катится в пропасть22:38
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек21:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Донецке произошел большой пожар
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки
- "ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли