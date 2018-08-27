Жизнь в “ДНР” катится в пропасть27.08.2018 22:38
За четыре года в оккупации жители Донбасса прочувствовали на себе все “прелести русского мира”. Отсутствие благ цивилизации и защиты прав человека, не выплата зарплат, обязательное ... подробнее →
Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной27.08.2018 22:13
Смелый и уверенный в себе лидер, скала, которую невозможно разрушить, - мечта многих С этими мужчинами по Знаку Зодиака можно почувствовать себя как за каменной стеной, пишет esotericblog . ... подробнее →
Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек27.08.2018 21:45
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву, в результате которой было задержано более 200 человек. Боевики ... подробнее →
Возможно «Новичок». В Британии новое отравление химическим веществом.27.08.2018 21:30
В британском городе Бат правоохранители зафиксировали новый случай отравления неизвестным химическим веществом. Как отмечают местные СМИ, сегодня специалисты в защитных костюмах опечатали ... подробнее →
Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе27.08.2018 21:00
Блокирования Россией мониторинга наблюдателями ОБСЕ российско-украинской границы на Донбассе однозначно воспринимается странами-членами организации не только как доказательство ее военного ... подробнее →
В Снежном пилят на металл крупный завод27.08.2018 20:55
Жители временно оккупированного Снежного сообщают о том, что оккупационные «власти ДНР» дали команду пилить «на металл» СЗХМ «Снежнянскхиммаш», об этом сообщают ... подробнее →
Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?27.08.2018 20:40
Как оказалось, покупателям стоит обращать внимание не только на срок годности, но и насколько охлаждена витрина или как долго дома будет стоять открытое молоко. В связи с этими мелочами не так давно ... подробнее →
Хождение по трупам: в Крыму не спешат забирать тела умерших в общественных местах27.08.2018 20:20
Представители власти в аннексированном Крыму не торопятся забирать тела внезапно скончавшихся граждан. О двух таких случаях сообщает в Twitter RoksolanaToday&Крым. Так, в Гурзуфе труп ... подробнее →
Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»27.08.2018 20:02
Завтра, 28 августа, откроют контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» в Донецкой области. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил ... подробнее →
«Самое трудное позади»: Порошенко «утешил» украинцев27.08.2018 19:45
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для нашей страны самое трудное уже позади. В ходе визита в Николаевскую область глава государства уточнил: «Самое трудное уже позади. У нас ... подробнее →
Выборы президента Украины: определились лидеры гонки27.08.2018 19:31
Лидеры ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, а также партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заняли ведущие места в ... подробнее →
Повлияет ли подорожание газа на получателей субсидий: заявление Кабмина27.08.2018 19:15
Повышение цен на газ для населения не повлияет на размер платежей за коммунальные услуги для получателей субсидий. В этом заверил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабинета ... подробнее →
Google закрывает свою социальную сеть27.08.2018 19:00
Компания Google закрывает свой четвертый проект по созданию социальной сети - Google+ (Google Plus). Несмотря на то что в этой площадке зарегистрированы миллиарды человек, однако ее практически никто ... подробнее →
Соглашение о сотрудничестве в Азовском море: Украина приняла важное решение27.08.2018 18:45
Украина не будет разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море, несмотря на агрессивные действия последней. Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сказала во ... подробнее →
Нацсовет по телерадиовещанию просит Кабмин сохранить аналоговое телевещание на приграничных территориях27.08.2018 18:30
Председатель Нацсовета Юрий Артеменко внес в Кабинет министров предложение сохранить аналоговое вещание на территориях, граничащих с РФ, так как существуют риски информационного влияния ... подробнее →
В Мариуполе под Ощадбанком умер мужчина, приехавший за пенсией27.08.2018 18:15
Сегодня около полудня на пр. Мира произошло ЧП. Около центрального отделения Ощадбанка умер пожилой мужчина. Как сообщили 0629 очевидцы, 67-летний мужчина приехал в Мариуполь с неподконтрольной территории (прописка г. ... подробнее →
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