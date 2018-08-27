В британском городе Бат правоохранители зафиксировали новый случай отравления неизвестным химическим веществом. Как отмечают местные СМИ, сегодня специалисты в защитных костюмах опечатали ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву, в результате которой было задержано более 200 человек. Боевики ... подробнее →

Смелый и уверенный в себе лидер, скала, которую невозможно разрушить, - мечта многих С этими мужчинами по Знаку Зодиака можно почувствовать себя как за каменной стеной, пишет esotericblog . ... подробнее →

За четыре года в оккупации жители Донбасса прочувствовали на себе все “прелести русского мира”. Отсутствие благ цивилизации и защиты прав человека, не выплата зарплат, обязательное ... подробнее →