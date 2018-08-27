Жизнь в “ДНР” катится в пропасть

27.08.2018 22:38

За четыре года в оккупации жители Донбасса прочувствовали на себе все “прелести русского мира”. Отсутствие благ цивилизации и защиты прав человека, не выплата зарплат, обязательное ... подробнее →

Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной

27.08.2018 22:13

Смелый и уверенный в себе лидер, скала, которую невозможно разрушить, - мечта многих С этими мужчинами по Знаку Зодиака можно почувствовать себя как за каменной стеной, пишет  esotericblog . ... подробнее →

Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек

27.08.2018 21:45

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву, в результате которой было задержано более 200 человек. Боевики ... подробнее →

Возможно «Новичок». В Британии новое отравление химическим веществом.

27.08.2018 21:30

В британском городе Бат правоохранители зафиксировали новый случай отравления неизвестным химическим веществом. Как отмечают местные СМИ, сегодня специалисты в защитных костюмах опечатали ... подробнее →

Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе

27.08.2018 21:00

Блокирования Россией мониторинга наблюдателями ОБСЕ российско-украинской границы на Донбассе однозначно воспринимается странами-членами организации не только как доказательство ее военного ... подробнее →

В Снежном пилят на металл крупный завод

27.08.2018 20:55

Жители временно оккупированного Снежного сообщают о том, что оккупационные «власти ДНР» дали команду пилить «на металл» СЗХМ «Снежнянскхиммаш», об этом сообщают ... подробнее →

Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?

27.08.2018 20:40

Как оказалось, покупателям стоит обращать внимание не только на срок годности, но и насколько охлаждена витрина или как долго дома будет стоять открытое молоко. В связи с этими мелочами не так давно ... подробнее →

Хождение по трупам: в Крыму не спешат забирать тела умерших в общественных местах

27.08.2018 20:20

Представители власти в аннексированном Крыму не торопятся забирать тела внезапно скончавшихся граждан. О двух таких случаях сообщает в Twitter RoksolanaToday&Крым‏. Так, в Гурзуфе труп ... подробнее →

Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»

27.08.2018 20:02

Завтра, 28 августа, откроют контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» в Донецкой области. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил ... подробнее →

«Самое трудное позади»: Порошенко «утешил» украинцев

27.08.2018 19:45

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для нашей страны самое трудное уже позади. В ходе визита в Николаевскую область глава государства уточнил: «Самое трудное уже позади. У нас ... подробнее →

Выборы президента Украины: определились лидеры гонки

27.08.2018 19:31

Лидеры ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, а также партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заняли ведущие места в ... подробнее →

Повлияет ли подорожание газа на получателей субсидий: заявление Кабмина

27.08.2018 19:15

Повышение цен на газ для населения не повлияет на размер платежей за коммунальные услуги для получателей субсидий. В этом заверил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабинета ... подробнее →

Google закрывает свою социальную сеть

27.08.2018 19:00

Компания Google закрывает свой четвертый проект по созданию социальной сети - Google+ (Google Plus). Несмотря на то что в этой площадке зарегистрированы миллиарды человек, однако ее практически никто ... подробнее →

Соглашение о сотрудничестве в Азовском море: Украина приняла важное решение

27.08.2018 18:45

Украина не будет разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море, несмотря на агрессивные действия последней. Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сказала во ... подробнее →

Нацсовет по телерадиовещанию просит Кабмин сохранить аналоговое телевещание на приграничных территориях

27.08.2018 18:30

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко внес в Кабинет министров предложение сохранить аналоговое вещание на территориях, граничащих с РФ, так как существуют риски информационного влияния ... подробнее →

В Мариуполе под Ощадбанком умер мужчина, приехавший за пенсией

27.08.2018 18:15

Сегодня около  полудня на пр. Мира произошло ЧП. Около центрального отделения Ощадбанка умер пожилой мужчина. Как сообщили 0629 очевидцы,   67-летний мужчина приехал в Мариуполь с  неподконтрольной территории (прописка г. ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 62 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх