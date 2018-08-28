Большинство украинцев поддерживают участие переселенцев Донбасса в местных выборах

28.08.2018 22:29

Около 85% украинцев считают, что переселенцы должны принимать участие в местных выборах. Таковы результаты исследования, проведенного компанией «GfK — Ukraine» с 3 мая по 19 мая ... подробнее →

Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин

28.08.2018 21:57

В наше время многие женщины считают себя далекими от мужского идеала, зарываются в комплексы и стыдятся своих привычек или внешности. В то же время некоторые недостатки девушек привлекают ... подробнее →

В «министерствах ДНР» – конфликт после сообщения о росте цен на продукты

28.08.2018 21:30

«Министерство агрополитики» группировки «ДНР» обвинило комиссию при «МЧС ДНР» в блокировании выдачи минеральных удобрений сельхозпредприятиям на правах ... подробнее →

Когда и как уберут Захарченко? В России ищут новую марионетку на пост главаря «ДНР»

28.08.2018 20:59

По всей видимости, уже в сентябре Кремль назначит вместо главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко кого-то более удобного для дальнейших переговоров с Украиной. Об этом " Апострофу " ... подробнее →

Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии

28.08.2018 20:31

Сообщения о блокировании сил ВСУ в Иловайске отправлялись в Генштаб еще за пять дней до закрытия "котла". Об этом рассказал стрелок-санитар батальона "Донбасс" Сергей Мищенко. По его словам, пока в ... подробнее →

На Донбассе ситуация накаляется: противник подтягивает на передовую все силы

28.08.2018 20:06

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации зафиксировала очередные нарушения Минских договоренностей со стороны сепаратистов. Об этом во вторник, 28 августа, говорится в сообщении ... подробнее →

Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь

28.08.2018 19:33

Большинство энергоблоков украинских АЭС выработали свой срок эксплуатации. Но строительство новых энергоблоков, не говоря уже о станциях – дело крайне дорогостоящее. Проблему, по крайне мере, ... подробнее →

Ливни, шквалы, грозы! Украину до октября будет трясти - синоптик

28.08.2018 19:06

Над Украиной 28 и 29 августа пройдет циклон, который принесет с собой снижение температуры и грозы. В среднесрочной перспективе также ожидается усиление штормовых явлений. "Тот циклон, который ... подробнее →

Серость, прочь! В Мариуполе многоэтажки предлагают разукрасить

28.08.2018 18:39

Житель Мариуполя предлагает разукрасить городские многоэтажки, организовав конкурс художников, передает MRPL.CITY . В обращении, опубликованном на сайте Единой системы местных петиций, автор ... подробнее →

И по Донбассу, и по Крыму: Украина готовит России неприятные сюрпризы

28.08.2018 18:14

Украинская делегация на будущем заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое пройдет в сентябре в Нью-Йорке (США), представит ряд антироссийских инициатив, которые будут касаться и Крыма, и Донбасса. ... подробнее →

Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой

28.08.2018 17:45

В украинских тюрьмах не только продолжают оказывать запрещенные услуги, но за последние полгода на них даже выросли расценки. Последний случай: в Винницкой области инспектор Могилев-Подольской ... подробнее →

ВСУ хорошо потрепали россиян: стало известно об огромных потерях России в боях за Иловайск

28.08.2018 17:18

Во время ожесточенных боев за Иловайск в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения. Об этом рассказал журналистам начальник управления ... подробнее →

Что будет с украинскими пенсиями на Донбассе и в Крыму

28.08.2018 16:54

Украинские пенсионеры, которые живут на временно оккупированных территориях, получат выплаты вне зависимости от срока, в течение которого пенсии не платились. Об этом заявил министр социальной ... подробнее →

Главарь «ЛНР» Пасечник получил «орден дружбы» в Южной Осетии

28.08.2018 16:38

Президент непризнанной подавляющим большинством стран-членов ООН Южной Осетии Анатолий Бибилов на собрании, посвященном десятилетию признания независимости Осетии Российской Федерацией, вручил и. о. ... подробнее →

На Донбассе появится международная переходная администрация, которая "с первого дня возьмет власть в свои руки"

28.08.2018 16:03

Министерство по вопросам временно оккупированных и внутренне перемещенных лиц поддерживает формат международной миссии с переходной администрацией. Об этом сказал советник министра по вопросам ... подробнее →

С 1 сентября пункты пропуска сократят время работы

28.08.2018 15:41

С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе уменьшают время работы. Пресс-центр штаба ООС сообщает: «Вниманию граждан! Распоряжением командующего ... подробнее →

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