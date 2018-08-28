Большинство украинцев поддерживают участие переселенцев Донбасса в местных выборах28.08.2018 22:29
Около 85% украинцев считают, что переселенцы должны принимать участие в местных выборах. Таковы результаты исследования, проведенного компанией «GfK — Ukraine» с 3 мая по 19 мая ... подробнее →
Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин28.08.2018 21:57
В наше время многие женщины считают себя далекими от мужского идеала, зарываются в комплексы и стыдятся своих привычек или внешности. В то же время некоторые недостатки девушек привлекают ... подробнее →
В «министерствах ДНР» – конфликт после сообщения о росте цен на продукты28.08.2018 21:30
«Министерство агрополитики» группировки «ДНР» обвинило комиссию при «МЧС ДНР» в блокировании выдачи минеральных удобрений сельхозпредприятиям на правах ... подробнее →
Когда и как уберут Захарченко? В России ищут новую марионетку на пост главаря «ДНР»28.08.2018 20:59
По всей видимости, уже в сентябре Кремль назначит вместо главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко кого-то более удобного для дальнейших переговоров с Украиной. Об этом " Апострофу " ... подробнее →
Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии28.08.2018 20:31
Сообщения о блокировании сил ВСУ в Иловайске отправлялись в Генштаб еще за пять дней до закрытия "котла". Об этом рассказал стрелок-санитар батальона "Донбасс" Сергей Мищенко. По его словам, пока в ... подробнее →
На Донбассе ситуация накаляется: противник подтягивает на передовую все силы28.08.2018 20:06
Украинская сторона Совместного центра контроля и координации зафиксировала очередные нарушения Минских договоренностей со стороны сепаратистов. Об этом во вторник, 28 августа, говорится в сообщении ... подробнее →
Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь28.08.2018 19:33
Большинство энергоблоков украинских АЭС выработали свой срок эксплуатации. Но строительство новых энергоблоков, не говоря уже о станциях – дело крайне дорогостоящее. Проблему, по крайне мере, ... подробнее →
Ливни, шквалы, грозы! Украину до октября будет трясти - синоптик28.08.2018 19:06
Над Украиной 28 и 29 августа пройдет циклон, который принесет с собой снижение температуры и грозы. В среднесрочной перспективе также ожидается усиление штормовых явлений. "Тот циклон, который ... подробнее →
Серость, прочь! В Мариуполе многоэтажки предлагают разукрасить28.08.2018 18:39
Житель Мариуполя предлагает разукрасить городские многоэтажки, организовав конкурс художников, передает MRPL.CITY . В обращении, опубликованном на сайте Единой системы местных петиций, автор ... подробнее →
И по Донбассу, и по Крыму: Украина готовит России неприятные сюрпризы28.08.2018 18:14
Украинская делегация на будущем заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое пройдет в сентябре в Нью-Йорке (США), представит ряд антироссийских инициатив, которые будут касаться и Крыма, и Донбасса. ... подробнее →
Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой28.08.2018 17:45
В украинских тюрьмах не только продолжают оказывать запрещенные услуги, но за последние полгода на них даже выросли расценки. Последний случай: в Винницкой области инспектор Могилев-Подольской ... подробнее →
ВСУ хорошо потрепали россиян: стало известно об огромных потерях России в боях за Иловайск28.08.2018 17:18
Во время ожесточенных боев за Иловайск в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения. Об этом рассказал журналистам начальник управления ... подробнее →
Что будет с украинскими пенсиями на Донбассе и в Крыму28.08.2018 16:54
Украинские пенсионеры, которые живут на временно оккупированных территориях, получат выплаты вне зависимости от срока, в течение которого пенсии не платились. Об этом заявил министр социальной ... подробнее →
Главарь «ЛНР» Пасечник получил «орден дружбы» в Южной Осетии28.08.2018 16:38
Президент непризнанной подавляющим большинством стран-членов ООН Южной Осетии Анатолий Бибилов на собрании, посвященном десятилетию признания независимости Осетии Российской Федерацией, вручил и. о. ... подробнее →
На Донбассе появится международная переходная администрация, которая "с первого дня возьмет власть в свои руки"28.08.2018 16:03
Министерство по вопросам временно оккупированных и внутренне перемещенных лиц поддерживает формат международной миссии с переходной администрацией. Об этом сказал советник министра по вопросам ... подробнее →
С 1 сентября пункты пропуска сократят время работы28.08.2018 15:41
С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе уменьшают время работы. Пресс-центр штаба ООС сообщает: «Вниманию граждан! Распоряжением командующего ... подробнее →
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- Вхождение "ДНР" в состав России: новый главарь "ДНР" Трапезников выступил с первым заявлением11:20
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»10:58
- В Госдуме РФ требуют признать "Л/ДНР" из-за убийства Захарченко и пугают обострением конфликта на Донбассе10:22
- Почему РФ не признает дипломы “ДНР”09:58
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 сентября, переход КПВВ на осенний график работы09:40
- "Понесут наказание", - Путин экстренно отреагировал на убийство в Донецке своего ставленника Захарченко09:31
- «Должен был уйти»: Гиркин озвучил возможную версию устранения Захарченко09:12
- Ликвидация Александра Захарченко: все подробности гибели главаря "ДНР" в Донецке08:46
- Боевики «ДНР» говорят о потерях, о которых умалчивают главари08:37
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