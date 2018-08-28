По всей видимости, уже в сентябре Кремль назначит вместо главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко кого-то более удобного для дальнейших переговоров с Украиной. Об этом " Апострофу " ... подробнее →

«Министерство агрополитики» группировки «ДНР» обвинило комиссию при «МЧС ДНР» в блокировании выдачи минеральных удобрений сельхозпредприятиям на правах ... подробнее →

В наше время многие женщины считают себя далекими от мужского идеала, зарываются в комплексы и стыдятся своих привычек или внешности. В то же время некоторые недостатки девушек привлекают ... подробнее →

Около 85% украинцев считают, что переселенцы должны принимать участие в местных выборах. Таковы результаты исследования, проведенного компанией «GfK — Ukraine» с 3 мая по 19 мая ... подробнее →