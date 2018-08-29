Самая вредная поза для сна

29.08.2018 22:39

Данная привычка очень часто приводит к развитию хронических болей в спине.  Многие люди утверждают, что вообще могут спать только на боку, или на спине. Кто-то предпочитает ложиться на живот, ... подробнее →

Ученые назвали возраст «максимального счастья»

29.08.2018 22:15

С возрастом усиливается чувство контроля. Специалисты из Бернского Университета в результате исследований пришли к выводу, что люди испытывают пик счастья в возрасте 60 лет, пишет  ... подробнее →

В «ЛНР» ПРИДУМАЛИ, КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

29.08.2018 21:45

Группировка «ЛНР» обязала религиозные организации пройти «процедуру государственной регистрации или легализации» до 15 октября 2018 года. Об этом говорится в правке к так называемому закону «О свободе совести и о религиозных ... подробнее →

Боевики на Донбассе за день 6 раз обстреляли позиции ООС

29.08.2018 21:30

Потерь среди украинских военных нет В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение текущих суток, 29 августа, с 7:00 до 18:00 боевики 6 раз открывали огонь по позициям ... подробнее →

В Николаеве на встрече с Юлией Тимошенко передрались сторонники "Батькивщины" и "Руха нових сил" - кадры

29.08.2018 21:14

Глава ГО "Батькивщина" в настоящий момент осуществляет встречи с избирателями южного региона Украины. Поездка в каждый крупный город не обходится без скандального происшествия. В Николаеве в ... подробнее →

Когда откроют КПВВ "Новотроицкое"?

29.08.2018 21:00

В КПВВ "Новотроицкое" введен режим "красный" Работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" возобновят после стабилизации ситуации в районе. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →

Оккупанты ОРЛО готовят диверсантов для «глубокого тыла Украины»

29.08.2018 20:46

В оккупированном Луганске специалисты из РФ обучают местных боевиков диверсионному делу для организации терактов в глубоком тылу Украины. Сторонник «русского мира» Николай Вулич ... подробнее →

Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание в зоне ООС

29.08.2018 20:30

Кабинет министров Украины решил сохранить аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и местных телекомпаний, ... подробнее →

Цена подскочила за сутки: на украинских АЗС резко подорожал бензин

29.08.2018 20:17

В Украине в среду, 29 августа, средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 44 копейки за литр. Как пишет  UBR , ключевым фактором подорожания стал резкий рост цен в ... подробнее →

Курс доллара в Украине: появился прогноз до конца года

29.08.2018 20:00

К концу 2018 года курс доллара в Украине может вырасти до 28-29 грн/$, однако падение до 40 грн, которое прогнозируют некоторые эксперты, является маловероятным сценарием. Об этом рассказал в ... подробнее →

Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности

29.08.2018 19:45

В России решили не проводить псевдовыборы в так называемой "ЛНР" и оставить главарей боевиков у "власти". Об этом сообщают источники издания LIGA.net, передает "Диалог.UA" . Ранее в ВСУ ... подробнее →

Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар

29.08.2018 19:30

Сегодня после обеда оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли Новгородское Донецкой области. Пресс-центр штаба ООС сообщает: «В 14:00 боевики российско-оккупационных войск ... подробнее →

Названы сладости, которые можно есть во время диеты

29.08.2018 19:17

Более того, от них даже есть польза. Есть и не толстеть – мечта каждой девушки, да и каждого мужчины тоже. А вот есть десерты на завтрак, обед и ужин – вообще из области фантастики. ... подробнее →

В Донецке назревает зачистка

29.08.2018 19:00

Бывший главарь горловских боевиков Игорь "Бес" Безлер намекает, что в случае начала зачистки на оккупированной Донетчине, так называемые "чиновники" "ДНР" массово побегут в Киев.  Об этом он ... подробнее →

В Украине увеличен минимальный размер алиментов

29.08.2018 18:45

В Украине с сегодняшнего дня увеличен минимальный размер алиментов до размера прожиточного уровня для ребенка соответствующего возраста. Как передает корреспондент « Донецких новостей », ... подробнее →

В Киеве возле метро напали на женщину и изнасиловали ее

29.08.2018 18:30

В Киеве возле метро «Выдубичи» неизвестный напал на женщину и, угрожая ей электрошокером, изнасиловал. Как отмечают правоохранители, злоумышленник скрылся с места преступления на ... подробнее →

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