Самая вредная поза для сна29.08.2018 22:39
Данная привычка очень часто приводит к развитию хронических болей в спине. Многие люди утверждают, что вообще могут спать только на боку, или на спине. Кто-то предпочитает ложиться на живот, ... подробнее →
Ученые назвали возраст «максимального счастья»29.08.2018 22:15
С возрастом усиливается чувство контроля. Специалисты из Бернского Университета в результате исследований пришли к выводу, что люди испытывают пик счастья в возрасте 60 лет, пишет ... подробнее →
В «ЛНР» ПРИДУМАЛИ, КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ29.08.2018 21:45
Группировка «ЛНР» обязала религиозные организации пройти «процедуру государственной регистрации или легализации» до 15 октября 2018 года. Об этом говорится в правке к так называемому закону «О свободе совести и о религиозных ... подробнее →
Боевики на Донбассе за день 6 раз обстреляли позиции ООС29.08.2018 21:30
Потерь среди украинских военных нет В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение текущих суток, 29 августа, с 7:00 до 18:00 боевики 6 раз открывали огонь по позициям ... подробнее →
В Николаеве на встрече с Юлией Тимошенко передрались сторонники "Батькивщины" и "Руха нових сил" - кадры29.08.2018 21:14
Глава ГО "Батькивщина" в настоящий момент осуществляет встречи с избирателями южного региона Украины. Поездка в каждый крупный город не обходится без скандального происшествия. В Николаеве в ... подробнее →
Когда откроют КПВВ "Новотроицкое"?29.08.2018 21:00
В КПВВ "Новотроицкое" введен режим "красный" Работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" возобновят после стабилизации ситуации в районе. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
Оккупанты ОРЛО готовят диверсантов для «глубокого тыла Украины»29.08.2018 20:46
В оккупированном Луганске специалисты из РФ обучают местных боевиков диверсионному делу для организации терактов в глубоком тылу Украины. Сторонник «русского мира» Николай Вулич ... подробнее →
Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание в зоне ООС29.08.2018 20:30
Кабинет министров Украины решил сохранить аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и местных телекомпаний, ... подробнее →
Цена подскочила за сутки: на украинских АЗС резко подорожал бензин29.08.2018 20:17
В Украине в среду, 29 августа, средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 44 копейки за литр. Как пишет UBR , ключевым фактором подорожания стал резкий рост цен в ... подробнее →
Курс доллара в Украине: появился прогноз до конца года29.08.2018 20:00
К концу 2018 года курс доллара в Украине может вырасти до 28-29 грн/$, однако падение до 40 грн, которое прогнозируют некоторые эксперты, является маловероятным сценарием. Об этом рассказал в ... подробнее →
Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности29.08.2018 19:45
В России решили не проводить псевдовыборы в так называемой "ЛНР" и оставить главарей боевиков у "власти". Об этом сообщают источники издания LIGA.net, передает "Диалог.UA" . Ранее в ВСУ ... подробнее →
Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар29.08.2018 19:30
Сегодня после обеда оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли Новгородское Донецкой области. Пресс-центр штаба ООС сообщает: «В 14:00 боевики российско-оккупационных войск ... подробнее →
Названы сладости, которые можно есть во время диеты29.08.2018 19:17
Более того, от них даже есть польза. Есть и не толстеть – мечта каждой девушки, да и каждого мужчины тоже. А вот есть десерты на завтрак, обед и ужин – вообще из области фантастики. ... подробнее →
В Донецке назревает зачистка29.08.2018 19:00
Бывший главарь горловских боевиков Игорь "Бес" Безлер намекает, что в случае начала зачистки на оккупированной Донетчине, так называемые "чиновники" "ДНР" массово побегут в Киев. Об этом он ... подробнее →
В Украине увеличен минимальный размер алиментов29.08.2018 18:45
В Украине с сегодняшнего дня увеличен минимальный размер алиментов до размера прожиточного уровня для ребенка соответствующего возраста. Как передает корреспондент « Донецких новостей », ... подробнее →
В Киеве возле метро напали на женщину и изнасиловали ее29.08.2018 18:30
В Киеве возле метро «Выдубичи» неизвестный напал на женщину и, угрожая ей электрошокером, изнасиловал. Как отмечают правоохранители, злоумышленник скрылся с места преступления на ... подробнее →
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- "Понесут наказание", - Путин экстренно отреагировал на убийство в Донецке своего ставленника Захарченко09:31
- «Должен был уйти»: Гиркин озвучил возможную версию устранения Захарченко09:12
- Ликвидация Александра Захарченко: все подробности гибели главаря "ДНР" в Донецке08:46
- Боевики «ДНР» говорят о потерях, о которых умалчивают главари08:37
- В "ДНР" поразили данными о погибших и раненых при уничтожении Захарченко: тела опознать невозможно, сильно обожжены08:29
- В Донецке продают школьные тетради с текстом гимна РФ на обложке08:14
- Прощальный "привет" террориста: у донецких детей не будет Дня знаний – в "ДНР" объявлен траур по Захарченко08:06
- Оккупационные «власти ДНР» вводят «вид на жительство»07:54
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