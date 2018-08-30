ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ

30.08.2018 22:31

На Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала перевозки боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России. В миссии ОБСЕ отметили: «Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на ... подробнее →

В Алчевске оккупанты запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

30.08.2018 21:59

Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти ЛНР» запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ без «письменного разрешения» и присутствия боевиков ... подробнее →

Переселенцы жалуются на трехдневные очереди возле Пенсионного фонда в Мариуполе

30.08.2018 21:28

Возле здания Центрального объединенного управления Пенсионного фонда Украины города Мариуполя уже несколько дней наблюдаются бесконечные очереди. Об этом сообщает монитор Благотворительного фонда ... подробнее →

Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой

30.08.2018 20:59

В ходе реконструкции стратегически важных объектов еще два блокпоста в Бахмуте и Мангуше оснастили новейшим оборудованием. Таким образом переформатирование, согласно требованию командования ООС, ... подробнее →

Скончался наемник НВФ, уроженец Луганской области

30.08.2018 20:32

Умер еще один участник незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer, передает donpress.com . По его информации, скончавшийся Солодилов ... подробнее →

Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов

30.08.2018 20:01

Родственникам выехавших из разграбленной боевиками "ДНР" хватит денег не только на успешный старт в стране "старшего брата", но и на ведение бизнеса, которое обеспечит родным главных карателей ... подробнее →

В Мариуполе нет учебников для школ, электронные пособия будут распечатывать на принтере

30.08.2018 19:28

Институт модернизации содержания образования (ИМСО), ответственный за экспертизу и закупку пособий, реорганизуют из-за c нарушения сроков печати учебников, сообщают в Министрестве образования и науки ... подробнее →

В "ЛНР" схватили подростков, уничтожавших флаги бандитской республики

30.08.2018 18:59

Около года назад на глазах всей страны разыгралась драма, связанная с пленением сепаратистами "ЛНР" ультрас луганской "Зари", которые снимали видео уничтожения флагов террористической республики и ... подробнее →

Жителей окупированной Донетчины «приглашают» добровольно явиться на очередное мероприятие

30.08.2018 18:32

Жителей оккупированных городов Донецкой области добровольно-принудительно приглашают на очередной митинг. Об этом сообщают пользователи cоциальной сети Twitter, передает  donpress.com . ... подробнее →

Какое будущее выбирают абитуриенты Донбасса в 2018 году

30.08.2018 18:00

В этом году Украина снова побеспокоилась о будущем выпускников школ из временно неподконтрольных территорий Донбасса. Абитуриентам, желающим поступить в ВУЗы, колледжи, техникумы Украины, были ... подробнее →

В Украине "амнистируют" незаконно построенные дома, дачи и гаражи

30.08.2018 17:43

Министерство регионального развития запускает механизм "строительной амнистии" для ряда объектов недвижимости, в том числе гаражей, домов и дач, сообщает Обозреватель . "Этого решения ждут очень ... подробнее →

В Горловке среди бела дня убивают стариков за сумку с продуктами

30.08.2018 17:17

Во временно оккупированной Горловки с каждым днем ухудшается криминогенная обстановка. Дошло до того, что грабят и убивают беспомощных стариков — отбирают продукты. Вот что узнали « ... подробнее →

Происходящее на Донбассе – разминка, осенью стоит ждать обострения – эксперт

30.08.2018 17:01

Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в первой части интервью " Апострофу " рассказал, в чем выгоды и угрозы от занятия украинскими военными населенных ... подробнее →

В Донецке прогремел сильный взрыв, напугавший дончан

30.08.2018 16:43

Во временно оккупированном Донецке в утреннее время в районе медицинского института прогремел мощный взрыв, который напугал дончан. Стало известно о раненном мужчине. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

"Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО

30.08.2018 16:27

Сегодня в России скончался от недуга певец Иосиф Кобзон. Артист, которому был запрещен въезд в Украину после начала войны на Донбассе, открыто поддерживал агрессию против нашей страны, политику ... подробнее →

Жители Енакиево жалуются на тяжелую санэпидемическая ситуацию в городе

30.08.2018 16:06

Жители временно оккупированного Енакиево страдают от ситуации в городе. Кроме разбитых танками дорог, в городе резко ухудшилась санэпидемическая ситуация. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

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