Не успели и похоронить: в Донецке избран преемник Захарченко

31.08.2018 22:55

Стало известно, что временно исполняющим обязанности главаря боевиков временно оккупированных районов Донецкой области после гибели Александра  Захарченко  в Донецке станет так называемый ... подробнее →

Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию

31.08.2018 22:48

Временно оккупированный Донецк закрыт для выезда и въезда. Об этом сообщают оккупационные «власти», а также сами дончане в социальных сетях. Закрыты все пропускные пункты, не работают ... подробнее →

«Город замер в ожидании лучшей жизни»: чем живет неподконтрольная Кадиевка (видео)

31.08.2018 22:40

Жители оккупированной Кадиевки (бывш. Стаханов) рассказали, чем сейчас живет город.  Об этом сообщает  Реальная газета.  К примеру, водители рассказывают о плохих дорогах в ... подробнее →

«Результат міжусобних війн»: у СБУ прокоментували загибель Олександра Захарченка

31.08.2018 22:10

Як  повідомляє replyua.net , речник СБУ Олена Гітлянська прокоментувала новину про те, що у центрі Донецька в результаті потужного вибуху загинув ватажок терористичної «ДНР». ... подробнее →

Экологическая бомба: чем опасен оккупированный Крым для материковой Украины

31.08.2018 21:48

Херсонщина страдает от выбросов заводов Крыма, где могут изготавливать химоружие Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что от экологических проблем, ... подробнее →

Безработных украинцев оставят без коммунальных субсидий: названа причина

31.08.2018 21:10

Украинские власти намерены лишить коммунальных субсидий украинцев, которые длительное время находятся на учете в центрах занятости, но отказываются от предложенной работы, сообщает  ТСН . ... подробнее →

Предупреждение горловчанам: в городе обыски

31.08.2018 21:00

Жителей временно оккупированной Горловки (Донецкая область) предупреждают о крайней осторожности: в городе серьезные обыски. Об этом пишут сами горловчане в социальных сетях. «Горлівка: ... подробнее →

Источник: РФ выдворяет с Крыма украинцев, отказавшихся от ее паспорта

31.08.2018 20:55

Российская Федерация нарушает права украинцев, отказавшихся получить российские паспорта в оккупированном Крыму, в частности выдворяя их как мигрантов, нарушивших сроки пребывания на полуострове. ... подробнее →

Только не пугайтесь: медики ввели новые нормы артериального давления

31.08.2018 20:40

Во вторник, 28 августа, на ежегодной конференции ESC в Мюнхене представили обновленные совместные рекомендации Европейского кардиологического общества (ESC) и Европейского общества по лечению ... подробнее →

Изъяли флешки, город «закрыли», ездят БТР: Очевидцы о ситуации в Донецке после подрыва Захарченко

31.08.2018 20:32

Взрыв в кафе в центре Донецка, в результате которого погиб глава «ДНР» Александр Захарченко, был большой силы. Об этом российским СМИ рассказала очевидица Оксану.  «Взрыв ... подробнее →

Дончане: Позвонить никуда нельзя, линии перегружены

31.08.2018 20:22

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о серьезных проблемах с дозвоном. Об этом корреспонденту Donpress.com рассказали сами дончане. По их словам, линии мобильных операторов ... подробнее →

Появилось первое видео с места гибели Захарченко

31.08.2018 20:18

В сеть выложили первое видео с места гибели главаря «ДНР» Александра Захарченко. Известно, что оккупанты назвали терактом взрыв в ресторане «Сепар» в в оккупированном ... подробнее →

В СММ ОБСЕ заявили об острой необходимости открытия новых КПВВ на Донбассе

31.08.2018 20:16

На Донбассе стоит открыть больше контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда. Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве, - передает ... подробнее →

В «ДНР» ЗАПРЕТИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

31.08.2018 19:57

В группировке «ДНР» признаны экстремистскими ряд информационных материалов международной религиозной организации Свидетели Иеговы. Такое решение вынес «верховный суд ДНР». ... подробнее →

В СБУ подтвердили гибель главаря ОРДО и «не только его»

31.08.2018 19:45

Сегодня в результате взрыва в центре оккупированного Донецка погиб не только главарь «ДНР» Александр Захарченко. Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов сообщил: ... подробнее →

«Донецк отомстит»: Пушилин прокомментировал гибель Захарченко

31.08.2018 19:31

«Председатель Народного Совета ДНР» Денис Пушилин заявил, что убийство главаря ОРДО Александра Захарченко было организовано украинской стороной. Пушилин заявил: «Это очередная ... подробнее →

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