В воскресенье, 2 сентября, Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины на своей странице в социальной сети Facebook сообщило, что украинские пограничники ... подробнее →

Сегодня, 2 сентября, представители «ДНР» задержали двух мужчин в пункте пропуска на линии разграничения и отправили их в комендатуру. Об этом сообщил представитель уполномоченного ... подробнее →

Сегодня оккупанты трижды нарушили «школьное» перемирие, в результате пятеро военнослужащих ООС получили ранения. В штабе ООС отметили, что оккупанты открывали прицельный огонь из ... подробнее →

Размеры находки удивили специалистов. Житель Австралии Лиам Мерсер сделал удивительную находку. Мужчина, проживающий в городе Дарвин, обнаружил на пляже два языка длиной по 40 см. Органы, стоит ... подробнее →

По словам боевика, он намерен в ближайшее время восстановиться после полученных при взрыве ранений, и не видит ничего ужасного в том, что с ним произошло. Видео комментария, который "Ташкент" ... подробнее →

Фрукты надо систематически включать в диеты. Фундаментальные исследования в области биохимии и физиологии питания, а также химии пищевых продуктов позволили получить конкретные представления о ... подробнее →

На похороны Захарченко, которые прошли сегодня в Донецке, был организован подвоз работников бюджетных учреждений и студентов. Об этом сообщают «Новости Донбасса». Жителям соседних ... подробнее →

В субботу, 1 сентября, в автосервисе Москвы неизвестные устроили стрельбу. Ранили сотрудника автосервиса и скрылись в неизвестном направлении. Стрелков уже ищут. На западе Москвы конфликт группы ... подробнее →

В оккупированной Горловке ужесточили наказание за нарушение комендантского часа. Об этом сообщают местные жители в социально сети ВКонтакте. Жители Горловки предупреждают о том, что за нарушение ... подробнее →

Школьникам сократят время для выполнения домашних заданий 02.09.2018 19:08 Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки планирует обновить старые санитарные правила для школ, чтобы сделать их более актуальными и современными. В них входят ... подробнее →

Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах 02.09.2018 18:35 Кабинет министров Украины одним своим решением выделил деньги на исполнение судебных решений о взыскании задолженности по пенсиям и сделал выполнения этих решений суда необязательными. Об этом ... подробнее →