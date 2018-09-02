На австралийском побережье найдены гигантские китовые языки

02.09.2018 22:20

Размеры находки удивили специалистов. Житель Австралии Лиам Мерсер сделал удивительную находку. Мужчина, проживающий в городе Дарвин, обнаружил на пляже два языка длиной по 40 см. Органы, стоит ... подробнее →

Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых

02.09.2018 22:04

Сегодня оккупанты трижды нарушили «школьное» перемирие, в результате пятеро военнослужащих ООС получили ранения. В штабе ООС отметили, что оккупанты открывали прицельный огонь из ... подробнее →

На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена

02.09.2018 21:45

Сегодня, 2 сентября, представители «ДНР» задержали двух мужчин в пункте пропуска на линии разграничения и отправили их в комендатуру. Об этом сообщил представитель уполномоченного ... подробнее →

Из Крыма выехать нереально: на админгранице с оккупированным полуостровом создают искусственные очереди

02.09.2018 21:30

В воскресенье, 2 сентября, Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины на своей странице в социальной сети Facebook сообщило, что украинские пограничники ... подробнее →

Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией

02.09.2018 21:15

Фрукты надо систематически включать в диеты. Фундаментальные исследования в области биохимии и физиологии питания, а также химии пищевых продуктов позволили получить конкретные представления о ... подробнее →

Судный день приближается: на видео попал самый страшный секрет NASA

02.09.2018 21:00

Сеть взбудоражил ролик, в котором запечатлен странный космический объект, пишет Знай. Соответствующее видео опубликовал житель Пенсильвании. Автор ролика убежден, что работники американского ... подробнее →

Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"

02.09.2018 20:45

По словам боевика, он намерен в ближайшее время восстановиться после полученных при взрыве ранений, и не видит ничего ужасного в том, что с ним произошло. Видео комментария, который "Ташкент" ... подробнее →

В ОРДО сообщили о прибытии на Донбасс «американских и канадских военных»

02.09.2018 20:33

«Глава пресс-службы оперативного командования ДНР» Даниил Безсонов сообщил, что на подконтрольную Украине территорию Донбасса приехало большое количество иностранных наемников, среди ... подробнее →

ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа

02.09.2018 20:15

В оккупированной Горловке ужесточили наказание за нарушение комендантского часа. Об этом сообщают местные жители в социально сети ВКонтакте. Жители Горловки предупреждают о том, что за нарушение ... подробнее →

Неизвестные расстреляли сотрудников автосервиса, видео не для слабонервных

02.09.2018 20:00

В субботу, 1 сентября, в автосервисе Москвы неизвестные устроили стрельбу. Ранили сотрудника автосервиса и скрылись в неизвестном направлении. Стрелков уже ищут. На западе Москвы конфликт группы ... подробнее →

Смерть летчика Волошина: полиция озвучила три версии самоубийства

02.09.2018 19:30

В настоящее время продолжается досудебное расследование относительно гибели украинского летчика, исполняющего обязанности директора Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. ... подробнее →

Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов

02.09.2018 19:20

На похороны Захарченко, которые прошли сегодня в Донецке, был организован подвоз работников бюджетных учреждений и студентов. Об этом сообщают «Новости Донбасса». Жителям соседних ... подробнее →

Школьникам сократят время для выполнения домашних заданий

02.09.2018 19:08

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки планирует обновить старые санитарные правила для школ, чтобы сделать их более актуальными и современными. В них входят ... подробнее →

На админгранице с Крымом оккупанты создают очереди и усиливают посты военными

02.09.2018 18:50

Около 200 автомобилей ожидали своей очереди перед оккупационным так называемым "КПВВ" Российские оккупанты создают искусственные очереди на административной границе с Крымом и дополнительно ... подробнее →

Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах

02.09.2018 18:35

Кабинет министров Украины одним своим решением выделил деньги на исполнение судебных решений о взыскании задолженности по пенсиям и сделал выполнения этих решений суда необязательными. Об этом ... подробнее →

«Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся

02.09.2018 18:17

Так называемый «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев более известный, как «Ташкент», получивший ранение при взрыве в ресторане «Сепар» посетил ... подробнее →

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