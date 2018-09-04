Один из главарей «ДНР» рассказал, как будет отомщен Захарченко04.09.2018 22:47
Экс-главарь участников НВФ «Пятнашка» Ахра Авидзба (Абхаз) после убийства главаря ОРДО Александра Захарченко заявил, что оккупанты «захватят Киев совместно с военнослужащими ... подробнее →
Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"04.09.2018 22:12
В оккупированном террористами "ДНР" городе Донецке украли еще одну знаменитую статую - памятник легендарной британской группе The Beatles. На новое преступление "русского мира" в Донецке внимание ... подробнее →
В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки04.09.2018 21:37
Жители оккупированного Донецка сообщают о запрете въезда в город со стороны Макеевки. Такая информация появилась в социальной сети. «На чайкинском кольце со стороны Макеевке опять никого не ... подробнее →
Убийство Захарченко: жители Донецка обратили внимание на странные нестыковки на фото кафе сразу после взрыва04.09.2018 21:09
Жители Донецка обратили внимание на крайне странные обстоятельства убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, публикуя нестыковки, которые отчетливо проявились при изучении фотографий взорванного ... подробнее →
7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви04.09.2018 20:41
Мы сами выбираем себе мужа или жену. Однако, чтобы ощутить настоящую любовь в семейной жизни, нужно познать друг друга, подружиться, а потом уже полюбить. Многие ложно считают любовью первый ... подробнее →
Розвісили кришталеві люстри, але «зекономили» на туалетних кімнатах. У Маріуполі на відкритті відремонтованого технічного ліцею відбувся казус04.09.2018 20:11
Резонансний казус відбувся у Маріуполі на відкритті відремонтованого технічного ліцею - який, до речі, посів перше місце у рейтингу шкіл Донецької області за результатами ЗНО 2018 року. У ... подробнее →
В Краматорську першачки будуть навчатися за старими партами до Нового року04.09.2018 19:45
Луганщина зустріла новий навчальний рік з тією ж кількістю опорних шкіл, що була на початку 2018 року – 8. Тим часом на Донеччині нових відбудованих опорних шкіл відкрилось 4, разом по області ... подробнее →
Розпочаті розмінування на Південно-Донбаському водогоні поблизу Авдіївки и газорозподільній станції «Мар’їнка»04.09.2018 19:18
У мешканців прифронтових територій Донецькій області з’явилася надія на повернення здобутків цивілізації - розпочаті розмінування та ремонтно-відновлювальні роботи на Південно-Донбаському ... подробнее →
Контрольні пункти в'їзду-виїзду з боку України працюють нестабільно04.09.2018 18:53
Після ЧП у «Сєпарі» разом з масовими облавами та затриманнями у Донецьку були впроваджені відновлення комендантського часу та заборона виїзду за межі «республіки» в Україну, ... подробнее →
Підвали Луганська поповнились новими патріотами04.09.2018 18:28
Підвали Луганська поповнились новими патріотами – «МГБ ЛНР» затримало двох підлітків за те, що вони зірвали шість прапорів «республіки» з будівлі БК ім. Леніна і з ... подробнее →
«Злісний тхір» - таким прізвиськом нагородили Трапєзнікова донеччани04.09.2018 18:01
Дружина ватажка «ДНР» Олександра Захарченка протягом тижня встигла офіційно побувати «першою леді» у невизнаній Південній Осетії та за два дні по поверненню до Донецька стати ... подробнее →
Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий04.09.2018 17:46
В Сети появилась новая информация о возможном участии спецподразделения российских спецслужб в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке. Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в ... подробнее →
В ОБСЕ рассказали, сколько людей было на «церемонии прощания» с Захарченко04.09.2018 17:24
На «церемонии прощания» с главарем «ДНР» Александром Захарченко было несколько тысяч человек. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 2 сентября, пишет Луганский радар . ... подробнее →
Террорист и экс-глава "ДНР" Бородай принял скандальное решение захватить Киев04.09.2018 17:06
Экс-глава "ДНР" Александр Бородай рассказал в прямом эфире о том, что собирается захватить Киев и зарегистрировать там свою организацию. Бывший глава "ДНР" Александр Бородай начал говорить о ... подробнее →
Много переселенцев: Аренда жилья в Мариуполе – вопрос везенья04.09.2018 16:40
Как дружно отмечают и мариупольцы, и гости города, сегодня самым большим дефицитом в столице Приазовья является съемное жилье. Объявления о желании арендовать квартиру можно встретить буквально на ... подробнее →
На шахте «Холодная балка» в Макеевке погибли 3 горняка04.09.2018 16:24
В одном из сообществ в социальных сетях жители оккупированной Макеевки сообщают, что вчера на шахте «Холодная балка» произошел выброс метана, в результате которого погибли три горняка. ... подробнее →
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