Жители Донецка обратили внимание на крайне странные обстоятельства убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, публикуя нестыковки, которые отчетливо проявились при изучении фотографий взорванного ... подробнее →

Жители оккупированного Донецка сообщают о запрете въезда в город со стороны Макеевки. Такая информация появилась в социальной сети. «На чайкинском кольце со стороны Макеевке опять никого не ... подробнее →

В оккупированном террористами "ДНР" городе Донецке украли еще одну знаменитую статую - памятник легендарной британской группе The Beatles. На новое преступление "русского мира" в Донецке внимание ... подробнее →

Экс-главарь участников НВФ «Пятнашка» Ахра Авидзба (Абхаз) после убийства главаря ОРДО Александра Захарченко заявил, что оккупанты «захватят Киев совместно с военнослужащими ... подробнее →

У мешканців прифронтових територій Донецькій області з’явилася надія на повернення здобутків цивілізації - розпочаті розмінування та ремонтно-відновлювальні роботи на Південно-Донбаському ... подробнее →

Луганщина зустріла новий навчальний рік з тією ж кількістю опорних шкіл, що була на початку 2018 року – 8. Тим часом на Донеччині нових відбудованих опорних шкіл відкрилось 4, разом по області ... подробнее →

Резонансний казус відбувся у Маріуполі на відкритті відремонтованого технічного ліцею - який, до речі, посів перше місце у рейтингу шкіл Донецької області за результатами ЗНО 2018 року. У ... подробнее →

Мы сами выбираем себе мужа или жену. Однако, чтобы ощутить настоящую любовь в семейной жизни, нужно познать друг друга, подружиться, а потом уже полюбить. Многие ложно считают любовью первый ... подробнее →

В Сети появилась новая информация о возможном участии спецподразделения российских спецслужб в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке. Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в ... подробнее →

Дружина ватажка «ДНР» Олександра Захарченка протягом тижня встигла офіційно побувати «першою леді» у невизнаній Південній Осетії та за два дні по поверненню до Донецька стати ... подробнее →

Після ЧП у «Сєпарі» разом з масовими облавами та затриманнями у Донецьку були впроваджені відновлення комендантського часу та заборона виїзду за межі «республіки» в Україну, ... подробнее →

Много переселенцев: Аренда жилья в Мариуполе – вопрос везенья 04.09.2018 16:40 Как дружно отмечают и мариупольцы, и гости города, сегодня самым большим дефицитом в столице Приазовья является съемное жилье. Объявления о желании арендовать квартиру можно встретить буквально на ... подробнее →