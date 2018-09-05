Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье

05.09.2018 22:34

Существует три надежных способа защиты от негативной энергии, но они не всегда помогают уберечься от энергетических вампиров. Дело в том, что такие люди не оказывают на других негативное влияние ... подробнее →

Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей

05.09.2018 22:01

Это метод американский военных. Тысячи людей по ночам переворачиваются с боку на бок и не могут заснуть. Но технология американских военных помогает уснуть всего лишь за две минуты, передает  ... подробнее →

В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО

05.09.2018 21:45

Вопрос о возможном проведении международного расследования убийства главы группировки «ДНР» Александра Захарченко будет обсужден в ближайшее время, заявил спецпредставитель ОБСЕ ... подробнее →

Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий

05.09.2018 21:30

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по результатам сегодняшних переговоров в Минске контактной группы заявила, ... подробнее →

Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи

05.09.2018 21:15

Украинская сторона потребовала от РФ немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившихся в СМИ о том, что  российская сторона направила на неподконтрольный ... подробнее →

Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко

05.09.2018 21:00

"Громкие разоблачения" террористов псевдореспублики, ранее объявивших в розыск двух пожилых мужчин, оказались пшиком. Боевикам пришлось признать, что пенсионеры не виноваты. В оккупированном ... подробнее →

Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО

05.09.2018 20:46

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж заявил, что возвращение экс-главаря «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина на территорию оккупированного Донбасс является ... подробнее →

Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»

05.09.2018 20:30

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» возобновит работу 8 сентября. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской ... подробнее →

Какие знаки зодиака самые глазливые

05.09.2018 20:15

Некоторые люди обладают настолько сильной энергетикой, что способны силой мысли повлиять на судьбы других людей Некоторые люди обладают очень сильной энергетикой и с легкостью могут "отправить" ... подробнее →

«Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»

05.09.2018 20:00

В оккупированном Донецке Донецкая академическая филармония 25 октября представит зрителям симфонические версии песен ливерпульской четверки, в рамках новой концертной программы ... подробнее →

"Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"

05.09.2018 19:48

Новым главрем "ДНР", скорее всего, станет Денис Пушилин. За его кандидатуру активно агитирует помощник Путина и "куратор" террористических "республик" Владислав Сурков. О том, кто станет новым ... подробнее →

Переход на зимнее и летнее время: что сделают в Украине

05.09.2018 19:35

Киев взял курс на евроинтеграцию, а значит, должен имплементировать европейское законодательство Если Европейский Союз откажется от перевода часов, то Украина вслед тоже может принять такое ... подробнее →

«ДНР» потребовала в Минске запретить деятельность ДРГ на Донбассе

05.09.2018 19:18

Сегодня в Минске участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе приступили к переговорам в Минске. «Председатель Народного Совета ДНР» Денис Пушилин ... подробнее →

У фискалов переполох: стало известно о громком увольнении

05.09.2018 19:04

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан уходит с должности. И.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Кабмин удовлетворил заявление ... подробнее →

Ученые намерены клонировать жеребенка древней лошади

05.09.2018 18:48

Биологический возраст находки - не менее тридцати тысяч лет. Якутские и южнокорейские ученые не исключают возможности клонирования жеребенка древней лошади, тушу которого нашли в Верхоянском ... подробнее →

В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ

05.09.2018 18:30

Во временно оккупированном Хрустальном (Красный Луч) вооруженные боевики «ЛНР» оцепили бывший супермаркет АТБ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса» Сегодня во временно ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 66 новостей)

12345>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх