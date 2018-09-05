Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье05.09.2018 22:34
Существует три надежных способа защиты от негативной энергии, но они не всегда помогают уберечься от энергетических вампиров. Дело в том, что такие люди не оказывают на других негативное влияние ... подробнее →
Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей05.09.2018 22:01
Это метод американский военных. Тысячи людей по ночам переворачиваются с боку на бок и не могут заснуть. Но технология американских военных помогает уснуть всего лишь за две минуты, передает ... подробнее →
В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО05.09.2018 21:45
Вопрос о возможном проведении международного расследования убийства главы группировки «ДНР» Александра Захарченко будет обсужден в ближайшее время, заявил спецпредставитель ОБСЕ ... подробнее →
Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий05.09.2018 21:30
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по результатам сегодняшних переговоров в Минске контактной группы заявила, ... подробнее →
Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи05.09.2018 21:15
Украинская сторона потребовала от РФ немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившихся в СМИ о том, что российская сторона направила на неподконтрольный ... подробнее →
Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко05.09.2018 21:00
"Громкие разоблачения" террористов псевдореспублики, ранее объявивших в розыск двух пожилых мужчин, оказались пшиком. Боевикам пришлось признать, что пенсионеры не виноваты. В оккупированном ... подробнее →
Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО05.09.2018 20:46
Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж заявил, что возвращение экс-главаря «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина на территорию оккупированного Донбасс является ... подробнее →
Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»05.09.2018 20:30
Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» возобновит работу 8 сентября. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской ... подробнее →
Какие знаки зодиака самые глазливые05.09.2018 20:15
Некоторые люди обладают настолько сильной энергетикой, что способны силой мысли повлиять на судьбы других людей Некоторые люди обладают очень сильной энергетикой и с легкостью могут "отправить" ... подробнее →
«Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»05.09.2018 20:00
В оккупированном Донецке Донецкая академическая филармония 25 октября представит зрителям симфонические версии песен ливерпульской четверки, в рамках новой концертной программы ... подробнее →
"Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"05.09.2018 19:48
Новым главрем "ДНР", скорее всего, станет Денис Пушилин. За его кандидатуру активно агитирует помощник Путина и "куратор" террористических "республик" Владислав Сурков. О том, кто станет новым ... подробнее →
Переход на зимнее и летнее время: что сделают в Украине05.09.2018 19:35
Киев взял курс на евроинтеграцию, а значит, должен имплементировать европейское законодательство Если Европейский Союз откажется от перевода часов, то Украина вслед тоже может принять такое ... подробнее →
«ДНР» потребовала в Минске запретить деятельность ДРГ на Донбассе05.09.2018 19:18
Сегодня в Минске участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе приступили к переговорам в Минске. «Председатель Народного Совета ДНР» Денис Пушилин ... подробнее →
У фискалов переполох: стало известно о громком увольнении05.09.2018 19:04
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан уходит с должности. И.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Кабмин удовлетворил заявление ... подробнее →
Ученые намерены клонировать жеребенка древней лошади05.09.2018 18:48
Биологический возраст находки - не менее тридцати тысяч лет. Якутские и южнокорейские ученые не исключают возможности клонирования жеребенка древней лошади, тушу которого нашли в Верхоянском ... подробнее →
В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ05.09.2018 18:30
Во временно оккупированном Хрустальном (Красный Луч) вооруженные боевики «ЛНР» оцепили бывший супермаркет АТБ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса» Сегодня во временно ... подробнее →
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