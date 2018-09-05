Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье 05.09.2018 22:34 Существует три надежных способа защиты от негативной энергии, но они не всегда помогают уберечься от энергетических вампиров. Дело в том, что такие люди не оказывают на других негативное влияние ... подробнее →

Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей 05.09.2018 22:01 Это метод американский военных. Тысячи людей по ночам переворачиваются с боку на бок и не могут заснуть. Но технология американских военных помогает уснуть всего лишь за две минуты, передает ... подробнее →