Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска06.09.2018 22:32
Дети, люди со слабым иммунитетом и ослабленной защитной реакцией дыхательных путей, те, которые злоупотребляют курением или алкоголем, в первую очередь находятся в группе риска и могут заразиться ... подробнее →
Интернет ждут масштабные перебои: что известно06.09.2018 21:56
Интернет-пользователи могут испытать проблемы с работой сети после 11 октября в связи с обновлением системы. Как сообщила пресс-служба корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами ... подробнее →
В Мариуполе алиментщики будут класть бордюры06.09.2018 21:28
Косить траву, белить деревья, убирать листву, территорию пляжа и трамвайных путей и, возможно, класть бордюрный камень могут заставить злостных неплательщиков алиментов, информирует 0629. Об этом ... подробнее →
«Он очень много знал»: Тука рассказал, зачем Захарченко был нужен Украине живым06.09.2018 21:02
По мнению замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, убийство главаря ОРДО Александра Захарченко не выгодно Украине, так как он очень много ... подробнее →
"Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс06.09.2018 20:28
Российские наемники и так называемые "добровольцы" заявляют о полной готовности вернуться на оккупированный Донбасс и ждут сигнала от российских властей. Об этом в комментарии влиятельной российской ... подробнее →
В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной, названа дата06.09.2018 20:01
Представитель оперативного командования оккупационной администрации РФ в Донецкой области Эдуард Басурин объявил о возможном начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года. Об этом информирует ... подробнее →
Стала известна дата фейковых выборов нового главаря «ДНР»06.09.2018 19:26
Боевики ОРДО могут провести псевдовыборы нового главаря «ДНР» в первой половине ноября, 6-7 числа. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в административных ... подробнее →
Кто следующий в “ДНР”?06.09.2018 18:58
В Донецк прибыла следственная бригада из Москвы дабы подтвердить согласованную версию смерти Захарченко – “от рук ВСУ”. Присутствие в “ДНР” российских следователей ... подробнее →
Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток06.09.2018 18:29
В оккупированной Макеевке и Ясиноватой вечером 5 сентября активно перемещался тяжелый транспорт. Об этом сообщают местные жители в соцсети Twitter. В частности сообщают, что в темное время суток ... подробнее →
Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО06.09.2018 18:03
Жена ликвидированного главаря "ДНР" Наталья Захарченко спустя 3 дня после похорон мужа отправилась участвовать в "спектакле" пропагандистов. Соцсети остро отреагировали над поступком "безутешной ... подробнее →
Перманентная война на Донбассе: названа основная причина нового обострения06.09.2018 17:42
Очередное обострение в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе спровоцировано действиями боевиков, которые хотят продемонстрировать Украине, что война на востоке страны не закончена, но ... подробнее →
Боевики «ДНР» запрещают работникам школ говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ06.09.2018 17:20
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области запрещают персоналу школ разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ. Вот что узнали « ... подробнее →
«Оппозиция ДНР» обвиняет «Ташкента» в убийстве Захарченко06.09.2018 17:02
Тelegram-канал «Оппозиция ДНР» сообщает, что так называемый «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев «Ташкент» причастен к убийству главаря «ДНР» ... подробнее →
В Мариуполе проверили овощи и фрукты на содержание нитратов: получен неожиданный результат. ВИДЕО06.09.2018 16:44
В Мариуполе исследовали овощи и фрукты нитратомером - проверку на соответствие допустимому уровню содержания нитратов прошли не все, передает MRPL.CITY . Ведущие программы «Утро LIVE» ... подробнее →
"Хорошо и спокойно", - жители Донецка рассказали, какие настроения в "ДНР" после смерти Захарченко. ВИДЕО06.09.2018 16:21
Жители оккупированного Донецка после убийства Захарченко говорят, что были растеряны только в первые дни после его уничтожения. В ОРДО все в ожидании кадровых перестановок после смерти главаря ... подробнее →
КПВВ «Станица Луганская» возобновит работу в субботу по новому графику06.09.2018 16:04
В субботу, 8 сентября, состоится открытие КПВВ «Станица Луганская» после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА. Отмечается, что после завершения работ КПВВ станет более ... подробнее →
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