Интернет ждут масштабные перебои: что известно 06.09.2018 21:56 Интернет-пользователи могут испытать проблемы с работой сети после 11 октября в связи с обновлением системы. Как сообщила пресс-служба корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами ... подробнее →

В Мариуполе алиментщики будут класть бордюры 06.09.2018 21:28 Косить траву, белить деревья, убирать листву, территорию пляжа и трамвайных путей и, возможно, класть бордюрный камень могут заставить злостных неплательщиков алиментов, информирует 0629. Об этом ... подробнее →