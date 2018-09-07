Британский дом моды отказался от натурального меха

07.09.2018 22:44

Британский модный дом Burberry, одежду которого любит Кейт Миддлтон, объявил о намерении отказаться от использования натурального меха И не последнюю роль в принятии такого решения сыграл недавний скандал, разгоревшийся после того, как компания ... подробнее →

Гройсман обещает до 15 сентября подать в Раду проект госбюджета

07.09.2018 22:29

Кабинет министров выходит на финальную версию проекта Государственного бюджета на 2019 год и готов представить его на обсуждение в Верховную Раду до 15 сентября Об этом заявил премьер-министр ... подробнее →

Геращенко: Заявления о "выборах" на Донбассе – пауза для "нормандского формата"

07.09.2018 22:06

Она отметила, что в настоящее время ситуация повторяется. Заявления о назначении "внеочередных выборов" на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях на 11 ноября принято в Кремле и это означает паузу в нормандском формате. Об ... подробнее →

В Минобразования сообщили, что очереди в детсады сократилась вдвое

07.09.2018 22:00

Очередь в дошкольные учебные заведения в Украине за два года сократилась почти в половину. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время часа вопросов к ... подробнее →

Украина обвиняет Россию в использовании химического оружия – МИД

07.09.2018 21:47

Украинская сторона присоединилась к перечню государств, поддержавших обвинения Великобритании в адрес Российской Федерации. Внешнеполитическое ведомство Украины опубликовало официальное заявление, в котором выразило поддержку Великобритании в ... подробнее →

Оксана Марченко причастна к войне на Донбассе и в Сирии

07.09.2018 21:21

Кума Путина, являясь гражданкой Украины и женой одиозного политика Медведчука, фактически финансирует российских "ихтамнетов", воюющих на чужих территориях. Стало известно, что компании, ... подробнее →

«Как в Луганске, только без бронетехники»: российский наемник увидел «переворот» в Донецке

07.09.2018 21:08

Российский наемник, воевавший на Донбассе, Александр Жучковский утверждает, что ставший сегодня «врио главаря ДНР» Денис Пушилин  будет «безальтернативным кандидатом на ... подробнее →

Разборки в «ДНР» и «ЛНР» будут продолжаться, – военный эксперт

07.09.2018 20:43

После смерти «главы ДНР» Александра Захарченко,  кадрового переворота  и объявления « выборов » на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса между ... подробнее →

Глава Газпрома разбился в ДТП: в России сделали срочное заявление

07.09.2018 20:30

Глава « Газпрома » Алексей Миллер попал в ДТП в Москве по дороге в аэропорт «Остафьево». Алексей Миллер в «Газпроме» с 2001 года. Тогда он стал председатель ... подробнее →

Пускать или не пускать: что делать, если приходят коммунальщики-контролеры

07.09.2018 20:15

Эксперт советует, как не остаться без квартиры. Харьковчане задолжали за холодную воду более 320 миллионов гривен. Хитрецы подают коммунальщикам заниженные показания счетчиков, тем самым ... подробнее →

День на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения

07.09.2018 20:05

С начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, двое военных получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. "В течение текущих ... подробнее →

Насиров идет в президенты: скандальные подробности из жизни коррупционера

07.09.2018 19:47

Скандальный экс-глава фискальной службы  Роман Насиров  заявил о своих президентских амбициях. Об этом рассказал украинский писатель Игорь Лесев в эфире передачи «Не добрый ... подробнее →

Закрыть или модернизировать: в Мариуполе будут решать судьбу школы, расположенной вблизи металлургического завода

07.09.2018 19:36

Дети ОШ №20 учатся в трёхстах метрах от доменного цеха одного из металлургических предприятий города. Родители школьников бьют тревогу. Они обеспокоены количеством выбросов с завода, которыми дышат дети. Родители рассказывают, что в школе оседает очень ... подробнее →

Киев считает "выборы" в ОРДЛО угрозой Минску-2

07.09.2018 19:18

"Выборы" в "ДНР" и "ЛНР", намеченные на ноябрь, могут поставить крест на минском процессе, считает Кучма. "Выборы" в так называемых "ДНР" и "ЛНР" полностью противоречат минским соглашениям. Об этом в пятницу, 7 сентября, заявил представитель Украины в ... подробнее →

В Донецке проходят массовые обыски в "минфине ДНР" – СМИ

07.09.2018 19:08

Донецкий "депутат" Владислав Бердичевский сообщил, что в "минфин ДНР" зашли аудиторы под охраной людей в балаклавах, пишут "Новости Донбасса"  В "министерстве финансов" ... подробнее →

Известная украинская молочная компания обанкротилась и закрывается

07.09.2018 18:54

Львовский хозяйственный суд признал ЧАО «Галичина» банкротом и открыл ликвидационную процедуру. Соответствующее решение суда от 30 августа 2018 года появилось в Едином реестре судебных ... подробнее →

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