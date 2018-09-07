Британский дом моды отказался от натурального меха 07.09.2018 22:44 Британский модный дом Burberry, одежду которого любит Кейт Миддлтон, объявил о намерении отказаться от использования натурального меха И не последнюю роль в принятии такого решения сыграл недавний скандал, разгоревшийся после того, как компания ... подробнее →

Гройсман обещает до 15 сентября подать в Раду проект госбюджета 07.09.2018 22:29 Кабинет министров выходит на финальную версию проекта Государственного бюджета на 2019 год и готов представить его на обсуждение в Верховную Раду до 15 сентября Об этом заявил премьер-министр ... подробнее →

Геращенко: Заявления о "выборах" на Донбассе – пауза для "нормандского формата" 07.09.2018 22:06 Она отметила, что в настоящее время ситуация повторяется. Заявления о назначении "внеочередных выборов" на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях на 11 ноября принято в Кремле и это означает паузу в нормандском формате. Об ... подробнее →