Назначение «и. о. главы ДНР» Дениса Пушилина было прогнозируемым, поскольку является часть одного плана Кремля по Донбассу и Украине в целом. Об этом заявил заместитель министра по ... подробнее →

В Мариуполе третий день фиксируется ухудшение погодных условий, передает MRPL.CITY . Сегодня море также продолжает штормить. Напомним, шквальный ветер разгрозился в Мариуполе в пятницу, тогда его ... подробнее →

Соцсети потрясло только сейчас появившееся видео заявления бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской в Донецке по поводу убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко Поклонская приехала в столицу ... подробнее →

Во французском Провансе зарегистрирована новая «ассоциация», которая называет себя «представительством «ДНР» во Франции. О регистрации данной организации стало ... подробнее →

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян подтвердил, что на данный момент более 60 украинским пограничникам потребовалась помощь медиков из-за отравления химическими выбросами с завода ... подробнее →

Прошедшие сутки на Донбассе стали трагическими для сил ООС. ВСУ понесли невосполнимую потерю, в рядах наших защитников также есть раненые. Российские оккупанты, как сказано в сообщении Штаба ООС ... подробнее →

Из так называемой «ДНР» в Россию выехали «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев «Ташкент» и советник «главы ДНР» Александр Казаков. Об этом ... подробнее →

Ужиться с мужчиной бывает очень трудно. Астрологи утверждают, что во многом это зависит от того, под каким знаком зодиака рожден ваш избранник. С кем-то будет легко и стабильно, с кем-то же, ... подробнее →