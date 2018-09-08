СМИ: во Франции зарегистрировали еще одно «представительство ДНР»08.09.2018 22:31
Во французском Провансе зарегистрирована новая «ассоциация», которая называет себя «представительством «ДНР» во Франции. О регистрации данной организации стало ... подробнее →
Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко08.09.2018 22:08
Соцсети потрясло только сейчас появившееся видео заявления бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской в Донецке по поводу убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко Поклонская приехала в столицу ... подробнее →
Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм08.09.2018 21:48
В Мариуполе третий день фиксируется ухудшение погодных условий, передает MRPL.CITY . Сегодня море также продолжает штормить. Напомним, шквальный ветер разгрозился в Мариуполе в пятницу, тогда его ... подробнее →
«Втюхать» Украине разрушенный Донбасс: Тука о планах Кремля и роли Пушилина08.09.2018 21:23
Назначение «и. о. главы ДНР» Дениса Пушилина было прогнозируемым, поскольку является часть одного плана Кремля по Донбассу и Украине в целом. Об этом заявил заместитель министра по ... подробнее →
Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"08.09.2018 21:04
Ужиться с мужчиной бывает очень трудно. Астрологи утверждают, что во многом это зависит от того, под каким знаком зодиака рожден ваш избранник. С кем-то будет легко и стабильно, с кем-то же, ... подробнее →
Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк08.09.2018 20:42
Из так называемой «ДНР» в Россию выехали «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев «Ташкент» и советник «главы ДНР» Александр Казаков. Об этом ... подробнее →
ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери08.09.2018 20:21
Прошедшие сутки на Донбассе стали трагическими для сил ООС. ВСУ понесли невосполнимую потерю, в рядах наших защитников также есть раненые. Российские оккупанты, как сказано в сообщении Штаба ООС ... подробнее →
Украинские пограничники получили отравление токсичными выбросами в Крыму08.09.2018 20:03
Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян подтвердил, что на данный момент более 60 украинским пограничникам потребовалась помощь медиков из-за отравления химическими выбросами с завода ... подробнее →
Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала08.09.2018 19:38
Актер Финн Джонс, исполняющий одну из главных ролей в «Игре престолов» рассказал о финале популярного сериала. По словам актера, в конце шоу «Игра престолов» все герои должны ... подробнее →
Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"08.09.2018 19:19
Донецк – это не только "ватники", звавшие в 2014 году "русский мир" и по сей день пребывающие под влиянием кремлевской пропаганды. Донецк, как пишет блогер Фашик Донецкий, - это еще и те жители ... подробнее →
На коленях руки целовал: козаки проучили маршрутчика, выгнавшего мать погибшего героя АТО08.09.2018 19:01
Водителя маршрутки, который в Киеве выставил из автобуса мать погибшего бойца АТО, заставили на коленях целовать ей руки. Об этом в Facebook заявил офицер Национальной полиции Украины Иван ... подробнее →
Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп08.09.2018 18:45
Люди, страдающие от сильного ночного храпа, наиболее подвержены негативному влиянию на организм обструктивного апноэ сна. Этот недуг может стать причиной дневной сонливости, ухудшения памяти и ... подробнее →
Українців роз’єднує питання декомунізації08.09.2018 18:26
Ініціатива “Кальміуська група” оприлюднила результати третьої хвилі соціологічного опитування населення України. Дослідження проводилося компанією GfK Ukraine на замовлення ... подробнее →
Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»08.09.2018 18:08
Российский наемник, воевавший на Донбассе, Александр Жучковский утверждает, что ставший сегодня «врио главаря ДНР» Денис Пушилин будет «безальтернативным кандидатом на ... подробнее →
Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО08.09.2018 17:52
Воевавший за оккупантов ОРДЛО наемник РФ из Башкортостана Алексей Скворцов «Шпак», в одном из интервью рассказал о преступности в батальоне «Спарта». Об этом сообщает ... подробнее →
"Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией08.09.2018 17:30
Главарь "ДНР" Александр Захарченко перед своим громким убийством начал выходить из-под контроля Москвы. Громкими подробностями о "строптивом" Захарченко поделилась известная российская ... подробнее →
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