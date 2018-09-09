Оккупационные «власти ДНР» переводят полицию на временно оккупированных территориях в режим «усиленного варианта несения службы». Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

Последний раз президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин говорили по телефону около двух месяцев назад. "Раньше в этих разговорах был практический смысл, - делится с LIGA.net ... подробнее →

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин решил упразднить свое «министерство обороны». Проживающий в оккупированном Донецке журналист Сергей Белоус сообщил: «Сегодня по ... подробнее →

Российский журналист Семен Новопрудский полагает, что ликвидация главаря "ДНР" Александра Захарченко стала финальным шагом Кремля в плане начать со странами Запада "торги" за деоккупацию территорий ... подробнее →