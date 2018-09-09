Не случайность, а конец "Минску": Путин предлагал Трампу разделить Украину за 1,5 месяца до "зачистки" Захарченко09.09.2018 19:58
Российский журналист Семен Новопрудский полагает, что ликвидация главаря "ДНР" Александра Захарченко стала финальным шагом Кремля в плане начать со странами Запада "торги" за деоккупацию территорий ... подробнее →
Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»09.09.2018 19:28
Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин решил упразднить свое «министерство обороны». Проживающий в оккупированном Донецке журналист Сергей Белоус сообщил: «Сегодня по ... подробнее →
ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу09.09.2018 18:58
Последний раз президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин говорили по телефону около двух месяцев назад. "Раньше в этих разговорах был практический смысл, - делится с LIGA.net ... подробнее →
Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»09.09.2018 18:29
Оккупационные «власти ДНР» переводят полицию на временно оккупированных территориях в режим «усиленного варианта несения службы». Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников09.09.2018 18:01
Украинские специалисты смогли перехватить данные российских военных спутников и предотвратить наступление боевиков накануне 24 августа и Дня Независимости. Об этом сообщил президент Петр ... подробнее →
"Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва09.09.2018 17:43
Собщения о взрывах в центре Донецка появились несколько минут назад в соцсетях. Очевидцы утверждают, что прогремело как минимум три взрыва, оккупанты произошедшее пытаются отрицать. По словам жителей ... подробнее →
«Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости09.09.2018 17:32
Двое убегают от медведя, один на бегу говорит другому: — А медведи быстрее людей бегают? — Мне не нужно бежать быстрее медведя, мне достаточно бежать быстрее тебя… ... подробнее →
Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России09.09.2018 17:13
Россия готовится нанести новый удар на Донбассе и он может быть весьма разрушительным. Об этом на своей странице в Facebook заявил сбежавший из России в Киев журналист Аркадий Бабченко. "Чуваки ... подробнее →
Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО09.09.2018 16:51
В еженедельном выпуске «Донбасс сегодня» наши журналисты рассказали о таких темах: - Кто теперь главный в Донецке и как это скажется на конфликте? - Дети в плену у ... подробнее →
В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших09.09.2018 16:26
Мариупольцам, утратившим близких, навязывают свои услуги похоронные фирмы. Звонки с предложениями поступают на личные номера жителей сразу после сообщениий о смерти родственника правоохранителям, ... подробнее →
Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь09.09.2018 16:08
Не за горами начало отопительного сезона, а это значит, что почти половине украинцев пора заняться оформлением субсидий на оплату комуслуг. В Кабмине констатируют, что пока этим вопросом озаботились ... подробнее →
В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены09.09.2018 15:49
Сегодня утром во временно оккупированном Донецке замечено активное движение техники боевиков «ДНР». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Жители временно ... подробнее →
В Украине будет два бабьих лета09.09.2018 15:31
Пока в Украину уверенными шагами крадется осень, тепло вернется на территорию страны еще в сентябре, а потом и в начале октября с наступлением бабьего лета. Об этом рассказал в комментарии " Фактам ... подробнее →
На Донбассе случилось смертельное ДТП с бойцами ОС: все подробности09.09.2018 15:11
В результате обстрела террористами 8 сентября один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще двое военных погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, пишет Обозреватель . ... подробнее →
Все версии убийства Захарченко, «самоубийство» военного с 15-ю пулями и пытки в тюрьмах. ВИДЕО09.09.2018 14:50
В этом выпуске программы «Донбасс сегодня» наши журналисты рассказывают о таких темах: - Все версии убийства Александра Захарченко в Донецке - 15 пуль нашли в теле украинского ... подробнее →
В Польше сгорело авто активиста украинской общины09.09.2018 14:29
В польском городе Легница Нижнесилезского воеводства в ночь с пятницы на субботу, 8 сентября, неизвестные сожгли автомобиль активиста общины лемков Адама Вевюрки. Об этом сообщает Знамя индустрии. ... подробнее →
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- Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО16:51
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- В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены15:49
- На Донбассе случилось смертельное ДТП с бойцами ОС: все подробности15:11
- Все версии убийства Захарченко, «самоубийство» военного с 15-ю пулями и пытки в тюрьмах. ВИДЕО14:50
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- Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников18:01
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва17:43
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- Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России17:13
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