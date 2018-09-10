Собака помогла девушке выйти из длительной комы10.09.2018 22:35
Животное специально использовали для терапии. 15 июля 2018 года 19-летняя Фарра Фокс попала в автомобильную аварию и получила серьезную черепно-мозговую траву. Она впала в кому и врачи уже и не ... подробнее →
Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье10.09.2018 22:13
Нумерологические расчеты являются хорошим подспорьем в жизни. С их помощью можно избежать многих неприятностей, а также добиться благополучия и счастья в любви. Нумерологи утверждают, что дата свадьбы может многое рассказать об отношениях в паре. С ... подробнее →
Громкое ЧП в Киеве: во время урока восьмиклассник изрезал ножницами учительницу из-за плохой оценки10.09.2018 22:00
Данных о нынешнем состоянии пострадавшей нет. Ей оказалась педагог со стажем, она проработала в этой школе долгое время. Инцидент случился в киевской школе № 94 сегодня 10 сентября, передает ... подробнее →
«Гражданин ЛНР» Джефф Монсон стал депутат Госдумы РФ10.09.2018 21:45
Выступающий в смешанном стиле в ММА американец Джефф Монсон стал депутатом Госдумы России. Борец выиграл на выборах в городскую думу подмосковного Красногорска. Пресс-служба местного отделения ... подробнее →
Ученые назвали пробиотики вредными10.09.2018 21:32
Пробиотики рекомендуют для восстановления кишечной микрофлоры. Вопреки существующей догме, пробиотики оказались вредны для человека. Раньше считалось, что популярное средство помогает ... подробнее →
В Украине выплачивают сэкономленные зимой субсидии10.09.2018 21:15
В Украине начата выплата сэкономленных зимой субсидий. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Так, в этом году с заявлениями на ... подробнее →
Сильнее Javelin: В США призвали срочно отправить Украине противокорабельные ракеты – подробности10.09.2018 20:58
Старший научный сотрудник Американского совета внешней политики Стивен Бланк считает, что украинские прибрежные зоны в большой опасности, и США следует передать Киеву вооружение для защиты границ. ... подробнее →
«Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»10.09.2018 20:40
Главный идеолог мифической «Новороссии» Олег Царев с сожалением отметил, что в 2014 году никто из окупантов не представлял, чем обернется «русский мир» для многих из них. ... подробнее →
Обстрелы и провокации: почему боевики постоянно срывают перемирия на Донбассе10.09.2018 20:20
Кремль постоянно пытается подорвать авторитет украинской армии Кремль и его пропагандисты используют постоянные срывы перемирий и вооруженные провокации на Донбассе для информационных атак на ... подробнее →
Суд арестовал на 2 месяца участника смертельной аварии в Одессе10.09.2018 20:00
Сегодня Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения водителю BMW причастного к смертельной аварии, в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без внесения залога. По версии следствия, ... подробнее →
Украинцы смогут уходить с работы раньше: как изменят рабочий день10.09.2018 19:45
Украинские мужчины, которые воспитывают хотя бы одного ребенка возрастом до 14 лет, смогут требовать от работодателя введение сокращенного рабочего дня. Нововведения уже поддержал Кабинет министров, ... подробнее →
Названы опасные последствия хронического недосыпания10.09.2018 19:30
Отсыпаться нужно хотя бы по выходным. Ученые из медшколы в Пенсильвании исследовали познавательные процессы, происходящие у пациентов с расстройствами сна. Специалисты выяснили, что из-за ... подробнее →
Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе10.09.2018 19:15
Речь идет только об одном учебном заведении – школе № 1. Непростая ситуация возникла с подвозом школьников к учебному заведению № 1. Географически эта школа расположена на окраине города, ... подробнее →
В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети10.09.2018 19:00
В неподконтрольном украинской власти Донецке, где в последние дни наблюдался сильный ветер , у одного из бигбордов с фото ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко ... подробнее →
"Вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую", - у Порошенко заявили, что не пойдут на уступки оккупантам10.09.2018 18:48
Крымское "руководство" может не рассчитывать на щедрость официального Киева, так как украинские власти не собираются пускать воду на оккупированный полуостров. Представитель Порошенко по Крыму ... подробнее →
Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко10.09.2018 18:32
Оккупанты ОРДО намерены мстить за смерть их убитого главаря Александра Захарченко. ВРИО главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил: «Давайте смотреть здесь более прагматично. ... подробнее →
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