Собака помогла девушке выйти из длительной комы 10.09.2018 22:35 Животное специально использовали для терапии. 15 июля 2018 года 19-летняя Фарра Фокс попала в автомобильную аварию и получила серьезную черепно-мозговую траву. Она впала в кому и врачи уже и не ... подробнее →

Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье 10.09.2018 22:13 Нумерологические расчеты являются хорошим подспорьем в жизни. С их помощью можно избежать многих неприятностей, а также добиться благополучия и счастья в любви. Нумерологи утверждают, что дата свадьбы может многое рассказать об отношениях в паре. С ... подробнее →