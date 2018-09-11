Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО

11.09.2018 22:31

В России стартовали масштабные военные учения, задействованы целые армады из десятков тысяч танков, сотен самолетов и десятков кораблей. Параллельно командно-штабные занятия проводит и так называемая ... подробнее →

С оккупированных территорий в РФ вывозят неизвестные грузы колоннами грузовиков

11.09.2018 21:59

С временно оккупированных территорий Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты через временно неконтролируемые пункты пропуска вывозят неизвестные грузы колоннами тентованных ... подробнее →

Выборы в Украине: правила голосования для переселенцев изменили

11.09.2018 21:34

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рассказали о новой процедуре. Внутренне перемещенные лица в Украине теперь будут пользоваться упрощенной ... подробнее →

Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО

11.09.2018 20:58

Боевики показали девушку, которая пострадала при взрыве во время покушения на главаря "ДНР" Александра Захарченко. Наталья Волкова дала первое интервью после инцидента в кафе "Сепар", рассказав о ... подробнее →

День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»

11.09.2018 20:35

Цими вихідними Лиман відзначив День Міста. Молодіжна платформа «Альтанка» приєдналася до святкування і організувала ряд майстер-класів, під час яких діти та дорослі вчилися робити ... подробнее →

У Покровську з'явився новий відкритий простір

11.09.2018 20:08

«Без обмежень» – це вільний простір, відкриття якого відбулося у Покровську. На базі платформи у місті будуть проходити різні заходи, присвячені як просуванню і розвитку сучасної ... подробнее →

У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу

11.09.2018 19:43

Команда «Move» цими вихідними провела у місті турнір з настільного тенісу. Захід відбувся на базі місцевого Будинку дитячої творчості. Турнір пройшов у двох вікових категоріях: середній ... подробнее →

В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»

11.09.2018 19:18

В оккупированный Донецк после убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко начинаются съежатся одиозные люди – российский кадровый военный Сергей Дубинский (псевдоним Петровский, позывной ... подробнее →

Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время

11.09.2018 18:52

Урожай нынешнего года, по оценкам аграриев, не разочаровал. Однако осень готовит украинцам и ряд неприятных сюрпризов в виде повышения цен на продукты питания. Эксперты прогнозируют, что еще до ... подробнее →

Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"

11.09.2018 18:22

Depo.ua розпочинає проект "Вибори-2019. Повне оголення". В рамках проекту ми створимо електоральну карту округів. Як змінювались межі округів, хто і коли перемагав на окрузі, а головне завдяки ... подробнее →

От нее зависят жизни: Гройсман рассказал о важнейшей реформе, которая стартует в 2019-м

11.09.2018 17:47

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал начало реформы в сфере скорой помощи уже с января 2019 года. Об этом он сообщил журналистам, находясь в Одессе, передает " Диалог.UA ". Ранее ... подробнее →

Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят

11.09.2018 17:23

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют дороги и обочины вблизи временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области. Кроме того, рядом с минами оставляют гранаты. Вот что ... подробнее →

Что тут делить и так мало чего осталось: Ходаковский о ситуации в «ДНР»

11.09.2018 17:08

«Экс-командир» незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в «ДНР» может произойти передел сфер влияния, в ходе которых ... подробнее →

В Мариуполе началась эпидемия кори

11.09.2018 16:51

Шестеро воспитанников Мариупольского Центра опеки были госпитализированы с подозрением на корь. Как сообщила 0629 заведующая отделом исследований биологических факторов Мариупольского городского ... подробнее →

Кремль "прокололся": Россия подготавливает почву для устранения одиозного блогера Анатолия Шария

11.09.2018 16:28

Представитель российской делегации призывал на Международной конференции ОБСЕ наказать Украину за то, что она якобы убила блогера Анатолия Шария. Те кто знаком с творчеством блогера, удивились этому ... подробнее →

Побитий Жириновським у Москві "бандерівець" виявився жителем Луганська

11.09.2018 16:11

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський під час мітингу у Москві проти пенсійної реформи побив громадянина України, жителя Луганська Українець подав на Жириновського заяву у поліцію, повідомляє ... подробнее →

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