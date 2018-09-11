Боевики показали девушку, которая пострадала при взрыве во время покушения на главаря "ДНР" Александра Захарченко. Наталья Волкова дала первое интервью после инцидента в кафе "Сепар", рассказав о ... подробнее →

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рассказали о новой процедуре. Внутренне перемещенные лица в Украине теперь будут пользоваться упрощенной ... подробнее →

С временно оккупированных территорий Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты через временно неконтролируемые пункты пропуска вывозят неизвестные грузы колоннами тентованных ... подробнее →

В России стартовали масштабные военные учения, задействованы целые армады из десятков тысяч танков, сотен самолетов и десятков кораблей. Параллельно командно-штабные занятия проводит и так называемая ... подробнее →

В оккупированный Донецк после убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко начинаются съежатся одиозные люди – российский кадровый военный Сергей Дубинский (псевдоним Петровский, позывной ... подробнее →

Команда «Move» цими вихідними провела у місті турнір з настільного тенісу. Захід відбувся на базі місцевого Будинку дитячої творчості. Турнір пройшов у двох вікових категоріях: середній ... подробнее →

«Без обмежень» – це вільний простір, відкриття якого відбулося у Покровську. На базі платформи у місті будуть проходити різні заходи, присвячені як просуванню і розвитку сучасної ... подробнее →

Цими вихідними Лиман відзначив День Міста. Молодіжна платформа «Альтанка» приєдналася до святкування і організувала ряд майстер-класів, під час яких діти та дорослі вчилися робити ... подробнее →