Знаки Зодиака с самым тяжелым характером12.09.2018 22:35
Иногда с первых минут общения можно понять, что человек обладает целым набором негативных качеств. Порой рядом с такими людьми находиться непросто, ведь угодить им и завязать с ними дружеские ... подробнее →
Врачи назвали самую вредную позу для сна12.09.2018 22:12
Медики объяснили, почему нельзя спать на животе. Многие люди утверждают, что вообще могут спать только на боку, или на спине. Кто-то предпочитает ложиться на живот, и уверяет при этом, что ... подробнее →
Пугачёва сделала сенсационное признание12.09.2018 22:01
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая последние месяцы находилась в Европе, всё-таки вернулась в Москву и призналась журналистам в том, что хочет уйти на покой. Как передает ... подробнее →
Тимофеев и Трапезников стали персонами нон-грата в «ДНР»12.09.2018 21:45
Российские кураторы приняли решение по поводу судьбы «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкент»), а также «врио экс-главы ДНР» Дмитрия ... подробнее →
Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу12.09.2018 21:33
Сегодня Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после простоя, связанного с обесточиванием. «Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ... подробнее →
В Станице Луганской построят новый мост12.09.2018 21:16
В Луганской области согласовали проект строительства моста на линии разграничения в Станице Луганской. Об этом в среду, 12 сентября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в составе трехсторонней контактной ... подробнее →
7 простых привычек, которые защитят ваш дом от ссор и привлекут в него достаток12.09.2018 21:00
В доме всегда должны царить мир и гармония. Как защитить свое жилище от негативной энергии с помощью самых простых предметов, пишет 7 secunde. 1. Держите на столе мед. Знаете ли вы, что с ... подробнее →
Насалик подтвердил повышение цен на газ для населения12.09.2018 20:35
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подтвердил данные о повышении тарифов на газ для населения. По его словам, в ближайшее время Кабмин повысит цену газа, так как это ... подробнее →
На Донетчине заработали 10 удаленных рабочих мест ПФУ по обслуживанию граждан12.09.2018 20:18
В Донецкой области начали работу 10 удаленных рабочих мест специалистов Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Агентские пункты открылись в Славянске, Краматорске, Константиновском городском совете и трех ... подробнее →
Украина наносит новый удар агрессору: арестованы "дочки" крупнейших банков Российской Федерации12.09.2018 20:03
Решением Апелляционного суда в Киеве наложен арест на акции дочерних предприятий финансовых учреждений с "российскими корнями" "ВТБ", "Проминвестбанка", "Сбербанка". Такая жестка мера была ... подробнее →
Не хватает пенсионного стажа: как выгоднее докупить12.09.2018 19:45
Согласно украинским законам, если вам не хватает пенсионного стажа, его можно купить. Как это сделать вовремя и правильно – рассказала первый заместитель начальника главного управления ... подробнее →
Украину ожидает новая волна трудовой миграции: эксперт указал на причину12.09.2018 19:30
Если Германия откроет для украинцев свой трудовой рынок, в нашей стране произойдет еще одна масштабная волна трудовой миграции. Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
По подозрению в убийстве Захарченко задержана группа строителей — соцсети12.09.2018 19:15
По обвинению в убийстве Захарченко были арестованы строители, выполнявшие ремонтные работы в кафе «Сепар». Такая информация появилась в соцсети Twitter. Пользователь соцсети со ... подробнее →
Раскол Запада неизбежен: политолог дал тревожный прогноз по антироссийским санкциям12.09.2018 19:03
Несмотря на политические и экономические проблемы РФ, нелегко приходится и Европе, считает Ихлов Российская агрессия разъедает и ведет к расколу Запада, который пока еще борется с РФ санкциями. ... подробнее →
Соцсети: ФСБ РФ хочет назначить главарем ОРДО Захарченко12.09.2018 18:45
Один из Телеграмм-каналов со ссылкой на источники в АП России Владимира Путина сообщает, что ФСБ России на предстоящих «выборах» главаря «ДНР» в качестве главного ... подробнее →
Климкин рассказал, когда Украина будет поставлять воду в Крым12.09.2018 18:30
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в оккупированный Крым. По словам Климкина, сейчас Россия пытается использовать ситуацию ... подробнее →
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