Знаки Зодиака с самым тяжелым характером 12.09.2018 22:35 Иногда с первых минут общения можно понять, что человек обладает целым набором негативных качеств. Порой рядом с такими людьми находиться непросто, ведь угодить им и завязать с ними дружеские ... подробнее →

Врачи назвали самую вредную позу для сна 12.09.2018 22:12 Медики объяснили, почему нельзя спать на животе. Многие люди утверждают, что вообще могут спать только на боку, или на спине. Кто-то предпочитает ложиться на живот, и уверяет при этом, что ... подробнее →