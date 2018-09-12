Администрация Трампа готовит для РФ "тотальную экономическую изоляцию": США выдвинули ультиматум Москве12.09.2018 17:14
Администрация Трампа готовит для России "тотальную экономическую изоляцию", если та поддержит наступление Асада на Идлиб, пишет журналистка The Daily Beast Кимберли Дозьер со ссылкой на анонимный ... подробнее →
Оккупанты в Крыму подняли по тревоге самолеты12.09.2018 17:00
В аннексированном Крыму по тревоге были подняты два соединения авиации российского Черноморского флота. Как передает replyua.net со ссылкой на « Крым .Реалии», об этом заявил ... подробнее →
Оккупанты проводят в СИЗО учения по «ликвидации бунтов»12.09.2018 16:48
В Донецком следственном изоляторе и Макеевской исправительной колонии на протяжении нескольких дней оккупанты проводили «учения по ликвидации массовых беспорядков и групповых нарушений» ... подробнее →
Украинцам разрешат легализовать свои частные и дачные дома12.09.2018 16:35
В Украине начала работать строительная амнистия для частных и дачных домов, которые были построены без специальных документов. Как передает replyua.net , в силу вступает приказ Минрегионстроя ... подробнее →
Что сделать, чтобы плохая примета не сбылась12.09.2018 16:15
Не все приметы должны сбываться, особенно если они предвещают опасность и неприятности. Существует несколько способов, благодаря которым вы сможете избежать неприятных последствий и сделать так, ... подробнее →
Полиция получила право срочно вмешиваться в ситуации с домашним насилием12.09.2018 16:00
Теперь полиция сможет моментально запретить обидчику приближаться к пострадавшему В Украине 11 сентября вступил в силу приказ Министерства внутренних дел (МВД) Украины относительно срочных ... подробнее →
В «ДНР» определились, кто будет представлять «республику» на переговорах ТКГ в Минске12.09.2018 15:45
Представлять «ДНР» на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске будет «и.о. главы МИД ДНР» Наталья Никонорова (на фото). Она заменит «и.о. главы ДНР» ... подробнее →
Французы научили ворон убирать мусор в парках12.09.2018 15:30
Теперь птицы работают дворниками. Мы уже не раз писали, насколько вороны умные, хитрые и порой даже безрассудно игривые, когда дело касается взаимоотношений их, скажем, с уличными собаками или ... подробнее →
Стало известно, сколько сотрудников СБУ получили статус участника боевых действий12.09.2018 15:15
Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции констатирует, что каждый третий сотрудник СБУ получил статус участника боевых действий. Об этом говорится ... подробнее →
Гиркин рассказал, кого поддержит на «выборах» в ОРДО12.09.2018 15:03
Экс-командир оккупантов ОРДО Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети прокомментировал заявление так называемого «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева о его ... подробнее →
«Ни Ташкента, ни Трапезникова». Стало известно о судьбе «министров ДНР»12.09.2018 14:45
В социальных сетях, близкий к источникам в оккупационных «администрациях» ОРДЛО Александр Чаленко сообщил, что судьба бывших главарей «ДНР» Александра Трапезникова и ... подробнее →
Зюганов просит немедленно включить Донбасс в состав России: глава КПРФ предложил Путину свой план12.09.2018 14:30
Глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявляет, что президент России Владимир Путин должен немедленно принять оккупированную часть Донбасса в состав России. Об этом сообщают ... подробнее →
Мосийчук закатил истерику: Украина не может воевать с Россией!12.09.2018 14:16
Украинский депутат Игорь Мосийчук обвинил власти Украины в страхе перед Россией из-за ситуации в Азовском море. Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал 112, политик устроил ... подробнее →
Медики объяснили, почему вредна разогретая пища12.09.2018 14:01
Лучше всего готовить еду на один прием. Врачи опубликовали список блюд, которые не подлежат повторной термообработке из-за образования в них вредных химических соединений, сообщает ... подробнее →
За Захарченко не отомстят: эксперт рассказал, о дальнейших шагах России на Донбассе12.09.2018 13:47
Российские оккупанты не станут разжигать военный конфликт из-за ликвидации главаря "ДНР". Кремль продолжит давить на Украину с помощью "выборов" в псевдореспубликах. Председатель правления ... подробнее →
Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена12.09.2018 13:30
Советник Путина и по совместительству куратор войны на Донбассе Владислав Сурков организовал тайную встречу с главарями «Л-ДНР» Согласно инсайдерской информации, встреча была ... подробнее →
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