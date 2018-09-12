В Украине начала работать строительная амнистия для частных и дачных домов, которые были построены без специальных документов. Как передает replyua.net , в силу вступает приказ Минрегионстроя ... подробнее →

В Донецком следственном изоляторе и Макеевской исправительной колонии на протяжении нескольких дней оккупанты проводили «учения по ликвидации массовых беспорядков и групповых нарушений» ... подробнее →

В аннексированном Крыму по тревоге были подняты два соединения авиации российского Черноморского флота. Как передает replyua.net со ссылкой на « Крым .Реалии», об этом заявил ... подробнее →

Администрация Трампа готовит для России "тотальную экономическую изоляцию", если та поддержит наступление Асада на Идлиб, пишет журналистка The Daily Beast Кимберли Дозьер со ссылкой на анонимный ... подробнее →

Что сделать, чтобы плохая примета не сбылась 12.09.2018 16:15 Не все приметы должны сбываться, особенно если они предвещают опасность и неприятности. Существует несколько способов, благодаря которым вы сможете избежать неприятных последствий и сделать так, ... подробнее →

Полиция получила право срочно вмешиваться в ситуации с домашним насилием 12.09.2018 16:00 Теперь полиция сможет моментально запретить обидчику приближаться к пострадавшему В Украине 11 сентября вступил в силу приказ Министерства внутренних дел (МВД) Украины относительно срочных ... подробнее →