Администрация Трампа готовит для РФ "тотальную экономическую изоляцию": США выдвинули ультиматум Москве

12.09.2018 17:14

Администрация Трампа готовит для России "тотальную экономическую изоляцию", если та поддержит наступление Асада на Идлиб, пишет журналистка The Daily Beast Кимберли Дозьер со ссылкой на анонимный ... подробнее →

Оккупанты в Крыму подняли по тревоге самолеты

12.09.2018 17:00

В аннексированном Крыму по тревоге были подняты два соединения авиации российского Черноморского флота. Как  передает replyua.net  со ссылкой на « Крым .Реалии», об этом заявил ... подробнее →

Оккупанты проводят в СИЗО учения по «ликвидации бунтов»

12.09.2018 16:48

В Донецком следственном изоляторе и Макеевской исправительной колонии на протяжении нескольких дней оккупанты проводили «учения по ликвидации массовых беспорядков и групповых нарушений» ... подробнее →

Украинцам разрешат легализовать свои частные и дачные дома

12.09.2018 16:35

В Украине начала работать строительная амнистия для частных и дачных домов, которые были построены без специальных документов. Как  передает replyua.net , в силу вступает приказ Минрегионстроя ... подробнее →

Что сделать, чтобы плохая примета не сбылась

12.09.2018 16:15

Не все приметы должны сбываться, особенно если они предвещают опасность и неприятности. Существует несколько способов, благодаря которым вы сможете избежать неприятных последствий и сделать так, ... подробнее →

Полиция получила право срочно вмешиваться в ситуации с домашним насилием

12.09.2018 16:00

Теперь полиция сможет моментально запретить обидчику приближаться к пострадавшему В Украине 11 сентября вступил в силу приказ Министерства внутренних дел (МВД) Украины относительно срочных ... подробнее →

В «ДНР» определились, кто будет представлять «республику» на переговорах ТКГ в Минске

12.09.2018 15:45

Представлять «ДНР» на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске будет «и.о. главы МИД ДНР» Наталья Никонорова (на фото). Она заменит «и.о. главы ДНР» ... подробнее →

Французы научили ворон убирать мусор в парках

12.09.2018 15:30

Теперь птицы работают дворниками. Мы уже не раз писали, насколько вороны умные, хитрые и порой даже безрассудно игривые, когда дело касается взаимоотношений их, скажем, с уличными собаками или ... подробнее →

Стало известно, сколько сотрудников СБУ получили статус участника боевых действий

12.09.2018 15:15

Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции констатирует, что каждый третий сотрудник СБУ получил статус участника боевых действий. Об этом говорится ... подробнее →

Гиркин рассказал, кого поддержит на «выборах» в ОРДО

12.09.2018 15:03

Экс-командир оккупантов ОРДО Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети прокомментировал заявление так называемого «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева о его ... подробнее →

«Ни Ташкента, ни Трапезникова». Стало известно о судьбе «министров ДНР»

12.09.2018 14:45

В социальных сетях, близкий к источникам в оккупационных «администрациях» ОРДЛО Александр Чаленко сообщил, что судьба бывших главарей «ДНР» Александра Трапезникова и ... подробнее →

Зюганов просит немедленно включить Донбасс в состав России: глава КПРФ предложил Путину свой план

12.09.2018 14:30

​Глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявляет, что президент России Владимир Путин должен немедленно принять оккупированную часть Донбасса в состав России. Об этом сообщают ... подробнее →

Мосийчук закатил истерику: Украина не может воевать с Россией!

12.09.2018 14:16

Украинский депутат Игорь Мосийчук обвинил власти Украины в страхе перед Россией из-за ситуации в Азовском море. Как  сообщает replyua.net  со ссылкой на телеканал 112, политик устроил ... подробнее →

Медики объяснили, почему вредна разогретая пища

12.09.2018 14:01

Лучше всего готовить еду на один прием. Врачи опубликовали список блюд, которые не подлежат повторной термообработке из-за образования в них вредных химических соединений, сообщает  ... подробнее →

За Захарченко не отомстят: эксперт рассказал, о дальнейших шагах России на Донбассе

12.09.2018 13:47

Российские оккупанты не станут разжигать военный конфликт из-за ликвидации главаря "ДНР". Кремль продолжит давить на Украину с помощью "выборов" в псевдореспубликах. Председатель правления ... подробнее →

Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена

12.09.2018 13:30

Советник Путина и по совместительству куратор войны на Донбассе Владислав Сурков организовал тайную  встречу с главарями «Л-ДНР» Согласно инсайдерской информации, встреча была ... подробнее →

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