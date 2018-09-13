Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о массовом перебросе военных из России и техники к украинским границам. Отмечается, что большая часть военных - это жители Чечни и ... подробнее →

Оккупационная «власть» «ДНР» создала «межведомственная комиссия» по проверке деятельности «министерства доходов и сборов». Врио главаря ... подробнее →

В оккупированном Донецке происходит разоружение "прилепинского батальона" на территории гостиницы "Прага". Об этом в соцсети сообщил российский наемник Александр Жучковский, передает ... подробнее →

В расследовании убийства главы группировки «ДНР» будут помогать российские эксперты-криминалисты. Об этом заявила сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ... подробнее →

Террористы увеличили количество обстрелов сил ООС на линии разграничения и вновь после недолгого "затишья" стали применять запрещенное вооружение. За минувшие сутки наши защитники зафиксировали ... подробнее →

На сайте Пенсионного фонда функционирует электронный Портал, который позволяет получить ряд услуг “не выходя из дома” всем гражданам Украины, а не только пенсионерам. Например, на ... подробнее →

Украинский военный высмеял дешевую постановку террористов для дискредитации ВСУ, украинских спецслужб и добровольческого движения. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным ... подробнее →

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что на содержание силовых подразделений убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко из «бюджета ... подробнее →

Во временно оккупированной Горловке сильно увеличилась «внезапная» смертность. При этом, реальные цифры смертности скрываются. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Во ... подробнее →

На выборах президента и Парламента в следующем году проголосовать смогут не только переселенцы, но и жители неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Центризбирком Украины подробно ... подробнее →

В Колпино вблизи Санкт-Петербурга местные жители обнаружили сотни свежих могил погибших на Донбассе наемников РФ. Автор проекта «Груз-200 из Украины в Россию» Елена Васильева сообщила, ... подробнее →

"Выборы" в ОРДЛО: как могут развиваться события 13.09.2018 17:08 После гибели "главы ДНР" Александра Захарченко 31 августа на оккупированном Донбассе задумались о "выборах". Украинский МИД, Европейский союз и США уже сделали ряд жестких заявлений из-за этой ... подробнее →

В Мариуполе не планируют открывать "Макдональдс" 13.09.2018 16:50 Помещение, где ранее располагался фаст-фуд "Runway" и ресторан "Макдональдс", в настоящее время закрыто и в нем идет ремонт. И мариупольцы стали надеяться, что в город вернется всемирно известный ... подробнее →