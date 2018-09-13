Помогать «ДНР» в расследовании убийства Захарченко будут российские криминалисты13.09.2018 22:31
В расследовании убийства главы группировки «ДНР» будут помогать российские эксперты-криминалисты. Об этом заявила сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ... подробнее →
В Донецке взрыв и стрельба в гостинице "Прага"13.09.2018 22:09
В оккупированном Донецке происходит разоружение "прилепинского батальона" на территории гостиницы "Прага". Об этом в соцсети сообщил российский наемник Александр Жучковский, передает ... подробнее →
В ОРДО создали комиссию для проверки деятельности «министерства доходов и сборов»13.09.2018 21:50
Оккупационная «власть» «ДНР» создала «межведомственная комиссия» по проверке деятельности «министерства доходов и сборов». Врио главаря ... подробнее →
Кремль готовится к кровавому нападению: разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе13.09.2018 21:22
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о массовом перебросе военных из России и техники к украинским границам. Отмечается, что большая часть военных - это жители Чечни и ... подробнее →
Ходаковский рассказал, как Захарченко зарабатывал на «мертвых душах»13.09.2018 20:48
Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что на содержание силовых подразделений убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко из «бюджета ... подробнее →
Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"13.09.2018 20:19
Украинский военный высмеял дешевую постановку террористов для дискредитации ВСУ, украинских спецслужб и добровольческого движения. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным ... подробнее →
Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?13.09.2018 19:52
На сайте Пенсионного фонда функционирует электронный Портал, который позволяет получить ряд услуг “не выходя из дома” всем гражданам Украины, а не только пенсионерам. Например, на ... подробнее →
ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь13.09.2018 19:20
Террористы увеличили количество обстрелов сил ООС на линии разграничения и вновь после недолгого "затишья" стали применять запрещенное вооружение. За минувшие сутки наши защитники зафиксировали ... подробнее →
Россияне показали на видео захоронение погибших на Донбассе. ВИДЕО13.09.2018 18:49
В Колпино вблизи Санкт-Петербурга местные жители обнаружили сотни свежих могил погибших на Донбассе наемников РФ. Автор проекта «Груз-200 из Украины в Россию» Елена Васильева сообщила, ... подробнее →
Пушилин поручил «МГБ ДНР» организовать «госохрану первых лиц» ОРДО13.09.2018 18:18
Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин подписал указ, согласно которому главарям ОРДО будет предоставлена «государственная» охрана. Согласно «документу», ... подробнее →
Как жителям оккупированного Донбасса проголосовать на выборах президента Украины: подробная инструкция от ЦИК13.09.2018 17:52
На выборах президента и Парламента в следующем году проголосовать смогут не только переселенцы, но и жители неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Центризбирком Украины подробно ... подробнее →
В Горловке увеличилась «внезапная» смертность13.09.2018 17:28
Во временно оккупированной Горловке сильно увеличилась «внезапная» смертность. При этом, реальные цифры смертности скрываются. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Во ... подробнее →
"Выборы" в ОРДЛО: как могут развиваться события13.09.2018 17:08
После гибели "главы ДНР" Александра Захарченко 31 августа на оккупированном Донбассе задумались о "выборах". Украинский МИД, Европейский союз и США уже сделали ряд жестких заявлений из-за этой ... подробнее →
В Мариуполе не планируют открывать "Макдональдс"13.09.2018 16:50
Помещение, где ранее располагался фаст-фуд "Runway" и ресторан "Макдональдс", в настоящее время закрыто и в нем идет ремонт. И мариупольцы стали надеяться, что в город вернется всемирно известный ... подробнее →
"Ты узнаешь это первым", - Бутусов ответил на "цитату года" Пушилина про запрет "диверсионной деятельности" украинских ДРГ13.09.2018 16:26
Украинский журналист Юрий Бутусов отреагировал на заявление нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина о деятельности украинских диверсионных групп. Глава делегации псевдобреспублики в Минске Пушилин ... подробнее →
В Донецке замечены боевики «ДНР» на крышах домов13.09.2018 16:09
Во временно оккупированном Донецке на крышах зданий, где дислоцируются боевики «ДНР» и российские оккупанты сидят вооруженные наблюдатели. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
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