Помогать «ДНР» в расследовании убийства Захарченко будут российские криминалисты

13.09.2018 22:31

В расследовании убийства главы группировки «ДНР» будут помогать российские эксперты-криминалисты. Об этом заявила сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ... подробнее →

В Донецке взрыв и стрельба в гостинице "Прага"

13.09.2018 22:09

В оккупированном Донецке происходит разоружение "прилепинского батальона" на территории гостиницы "Прага". Об этом в соцсети сообщил российский наемник Александр Жучковский, передает ... подробнее →

В ОРДО создали комиссию для проверки деятельности «министерства доходов и сборов»

13.09.2018 21:50

Оккупационная «власть» «ДНР» создала «межведомственная комиссия» по проверке деятельности «министерства доходов и сборов». Врио главаря ... подробнее →

Кремль готовится к кровавому нападению: разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе

13.09.2018 21:22

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о массовом перебросе военных из России и техники к украинским границам. Отмечается, что большая часть военных - это жители Чечни и ... подробнее →

Ходаковский рассказал, как Захарченко зарабатывал на «мертвых душах»

13.09.2018 20:48

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что на содержание силовых подразделений убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко из «бюджета ... подробнее →

Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"

13.09.2018 20:19

Украинский военный высмеял дешевую постановку террористов для дискредитации ВСУ, украинских спецслужб и добровольческого движения. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным ... подробнее →

Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?

13.09.2018 19:52

На сайте Пенсионного фонда функционирует электронный Портал, который позволяет получить ряд услуг “не выходя из дома” всем гражданам Украины, а не только пенсионерам. Например, на ... подробнее →

ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь

13.09.2018 19:20

Террористы увеличили количество обстрелов сил ООС на линии разграничения и вновь после недолгого "затишья" стали применять запрещенное вооружение. За минувшие сутки наши защитники зафиксировали ... подробнее →

Россияне показали на видео захоронение погибших на Донбассе. ВИДЕО

13.09.2018 18:49

В Колпино вблизи Санкт-Петербурга местные жители обнаружили сотни свежих могил погибших на Донбассе наемников РФ. Автор проекта «Груз-200 из Украины в Россию» Елена Васильева сообщила, ... подробнее →

Пушилин поручил «МГБ ДНР» организовать «госохрану первых лиц» ОРДО

13.09.2018 18:18

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин подписал указ, согласно которому главарям ОРДО будет предоставлена «государственная» охрана. Согласно «документу», ... подробнее →

Как жителям оккупированного Донбасса проголосовать на выборах президента Украины: подробная инструкция от ЦИК

13.09.2018 17:52

На выборах президента и Парламента в следующем году проголосовать смогут не только переселенцы, но и жители неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Центризбирком Украины подробно ... подробнее →

В Горловке увеличилась «внезапная» смертность

13.09.2018 17:28

Во временно оккупированной Горловке сильно увеличилась «внезапная» смертность. При этом, реальные цифры смертности скрываются. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Во ... подробнее →

"Выборы" в ОРДЛО: как могут развиваться события

13.09.2018 17:08

После гибели "главы ДНР" Александра Захарченко 31 августа на оккупированном Донбассе задумались о "выборах". Украинский МИД, Европейский союз и США уже сделали ряд жестких заявлений из-за этой ... подробнее →

В Мариуполе не планируют открывать "Макдональдс"

13.09.2018 16:50

Помещение, где ранее располагался фаст-фуд "Runway" и ресторан "Макдональдс", в настоящее время закрыто и в нем идет ремонт. И мариупольцы стали надеяться, что в город вернется всемирно известный ... подробнее →

"Ты узнаешь это первым", - Бутусов ответил на "цитату года" Пушилина про запрет "диверсионной деятельности" украинских ДРГ

13.09.2018 16:26

Украинский журналист Юрий Бутусов отреагировал на заявление нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина о деятельности украинских диверсионных групп. Глава делегации псевдобреспублики в Минске Пушилин ... подробнее →

В Донецке замечены боевики «ДНР» на крышах домов

13.09.2018 16:09

Во временно оккупированном Донецке на крышах зданий, где дислоцируются боевики «ДНР» и российские оккупанты сидят вооруженные наблюдатели. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

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