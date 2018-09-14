«Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»14.09.2018 22:45
«Народная милиция ЛНР» на одном из военных полигонов провела «артиллерийский дарт»" среди экипажей самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». ... подробнее →
Названы привычки, ускоряющие процесс старения14.09.2018 22:35
Шесть привычек, которые приводят к преждевременному старению. Заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, не нервничать – список хороших привычек можно продолжать. Но стоит и помнить о ... подробнее →
"Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены14.09.2018 22:05
Дончане шокированы нововведением террористов. От недавнего времени у въезжающих в Донецк снимают отпечатки пальцев и заносят данные людей в "уголовную базу" "МВД "ДНР". Об этом пишут пользователи ... подробнее →
В Полтаве депутаты отправили мэра города в досрочную отставку14.09.2018 21:45
Сегодня, 14 сентября стало известно, что депутаты городского совета Полтавы приняли решение о роспуске горисполкома. Кроме того, как информирует replyua.net со ссылкой на местное издание ... подробнее →
«Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник14.09.2018 21:30
Подробности о разоружении «прилепинского батальона» сообщила российская журналистка Кристина Мельникова в Facebook. По словам одного из «офицеров» батальона, собеседника Мельниковой, местные «силовики» их ... подробнее →
Доллар рванул, на валютном рынке переворот: страшно представить, до чего нас доведет НБУ14.09.2018 21:15
В четверг, 13 сентября, курс доллара развернули, и он поднялся на 8 копеек после трехдневной просадки — межбанк закрылся в рамках 28,14-28,16 грн./$ (за 10-12 сентября безналичный ... подробнее →
Отопительный сезон под угрозой срыва: жители каких городов могут остаться без тепла14.09.2018 21:00
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ признало наличие проблем с подготовкой Киева к предстоящему отопительному сезону. В пресс-службе ведомства сообщили, что ... подробнее →
Православный мир на грани раскола: в Москве прекращают молитвенное единение с Константинополем из-за Украины14.09.2018 20:47
Священный Синод РПЦ на своем внеочередном совещании принял решение о приостановлении сослужения с иерархами Константинопольского Патриархата. Такой отчаянный поступок церковников можно условно ... подробнее →
Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации14.09.2018 20:15
Власти аннексированного Крыма введут режим чрезвычайной ситуации в Армянске. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимые нормы более чем в 5 раз. Об этом сообщает ... подробнее →
Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину14.09.2018 19:52
Неудачная попытка создать "Новороссию" - только одна из попыток Кремля, пытающегося или вернуть Украину в сферу своего влияния, или уничтожить ее. Это была попытка лишить Украину практически половины ... подробнее →
В Кремле боятся атаковать Украину в Азовском море: генерал назвал причины14.09.2018 19:37
Россияне перебросили корабли в Азовское море, но атаковать не спешат После многочисленных задержаний россиянами украинских и иностранных судов в Азовском море, а также усиление военного ... подробнее →
На блокпосту «Еленовка» в обязательном порядке снимают отпечатки пальцев — соцсети14.09.2018 19:20
Жители оккупированной части Донецкой области сообщают о принудительной операции дактилоскопии на КПВВ «Еленовка». Об этом пишут пользователи соцсети Twitter. По словам очевидцев, ... подробнее →
Война на Донбассе отразится на избирательной кампании в Украине, – Порошенко14.09.2018 19:05
Война на Донбассе отразится на избирательной кампании в Украине, в которую будет вмешиваться Россия. Как передает корреспондент « Донецких новостей », об этом сегодня, 14 сентября, в ходе ... подробнее →
В Нидерландах задержали россиян, пытавшихся получить данные химанализов по делу Скрипалей14.09.2018 18:45
В Нидерландах были задержаны двое россиян, которые пытались завладеть данными химических исследований швейцарской лаборатории в Шпице. Об этом сообщает издание Tages-Anzeiger. Данная химическая ... подробнее →
В Украине запретили популярное антисептическое средство14.09.2018 18:26
Под запрет также попала "Эвкалипта настойка". В Украине с пятницы, 14 сентября, установили временный запрет на антисептик "Сирт этиловый" и "Эвкалипта настойку". Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →
Медики рассказали, кому нельзя пить кофе14.09.2018 18:06
Эксперты сообщают, что кофе в умеренных дозах приносит немало пользы для организма, но при этом есть случаи, когда кофе пить не рекомендуется. Итак, медики предупреждают: 1. Если после ... подробнее →
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