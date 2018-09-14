«Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»

14.09.2018 22:45

«Народная милиция ЛНР» на одном из военных полигонов провела «артиллерийский дарт»" среди экипажей самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». ... подробнее →

Названы привычки, ускоряющие процесс старения

14.09.2018 22:35

Шесть привычек, которые приводят к преждевременному старению. Заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, не нервничать – список хороших привычек можно продолжать. Но стоит и помнить о ... подробнее →

"Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены

14.09.2018 22:05

Дончане шокированы нововведением террористов. От недавнего времени у въезжающих в Донецк снимают отпечатки пальцев и заносят данные людей в "уголовную базу" "МВД "ДНР". Об этом пишут пользователи ... подробнее →

В Полтаве депутаты отправили мэра города в досрочную отставку

14.09.2018 21:45

Сегодня, 14 сентября стало известно, что депутаты городского совета Полтавы приняли решение о роспуске горисполкома. Кроме того, как  информирует replyua.net  со ссылкой на местное издание ... подробнее →

«Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник

14.09.2018 21:30

Подробности о разоружении «прилепинского батальона» сообщила российская журналистка Кристина Мельникова в Facebook. По словам одного из «офицеров» батальона, собеседника Мельниковой, местные «силовики» их ... подробнее →

Доллар рванул, на валютном рынке переворот: страшно представить, до чего нас доведет НБУ

14.09.2018 21:15

В четверг, 13 сентября, курс доллара развернули, и он поднялся на 8 копеек после трехдневной просадки — межбанк закрылся в рамках 28,14-28,16 грн./$ (за 10-12 сентября безналичный ... подробнее →

Отопительный сезон под угрозой срыва: жители каких городов могут остаться без тепла

14.09.2018 21:00

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ признало наличие проблем с подготовкой Киева к предстоящему отопительному сезону. В  пресс-службе  ведомства сообщили, что ... подробнее →

Православный мир на грани раскола: в Москве прекращают молитвенное единение с Константинополем из-за Украины

14.09.2018 20:47

Священный Синод РПЦ на своем внеочередном совещании принял решение о приостановлении сослужения с иерархами Константинопольского Патриархата. Такой отчаянный поступок церковников можно условно ... подробнее →

Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации

14.09.2018 20:15

Власти аннексированного Крыма введут режим чрезвычайной ситуации в Армянске. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимые нормы более чем в 5 раз. Об этом сообщает ... подробнее →

Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину

14.09.2018 19:52

Неудачная попытка создать "Новороссию" - только одна из попыток Кремля, пытающегося или вернуть Украину в сферу своего влияния, или уничтожить ее. Это была попытка лишить Украину практически половины ... подробнее →

В Кремле боятся атаковать Украину в Азовском море: генерал назвал причины

14.09.2018 19:37

Россияне перебросили корабли в Азовское море, но атаковать не спешат После многочисленных задержаний россиянами украинских и иностранных судов в Азовском море, а также усиление военного ... подробнее →

На блокпосту «Еленовка» в обязательном порядке снимают отпечатки пальцев — соцсети

14.09.2018 19:20

Жители оккупированной части Донецкой области сообщают о принудительной операции дактилоскопии на КПВВ «Еленовка». Об этом пишут пользователи соцсети Twitter. По словам очевидцев, ... подробнее →

Война на Донбассе отразится на избирательной кампании в Украине, – Порошенко

14.09.2018 19:05

Война на Донбассе отразится на избирательной кампании в Украине, в которую будет вмешиваться Россия. Как передает корреспондент « Донецких новостей », об этом сегодня, 14 сентября, в ходе ... подробнее →

В Нидерландах задержали россиян, пытавшихся получить данные химанализов по делу Скрипалей

14.09.2018 18:45

В Нидерландах были задержаны двое россиян, которые пытались завладеть данными химических исследований швейцарской лаборатории в Шпице. Об этом сообщает издание Tages-Anzeiger. Данная химическая ... подробнее →

В Украине запретили популярное антисептическое средство

14.09.2018 18:26

Под запрет также попала "Эвкалипта настойка". В Украине с пятницы, 14 сентября, установили временный запрет на антисептик "Сирт этиловый" и "Эвкалипта настойку". Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →

Медики рассказали, кому нельзя пить кофе

14.09.2018 18:06

Эксперты сообщают, что кофе в умеренных дозах приносит немало пользы для организма, но при этом есть случаи, когда кофе пить не рекомендуется. Итак, медики предупреждают: 1. Если после ... подробнее →

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