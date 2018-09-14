Сегодня, 14 сентября стало известно, что депутаты городского совета Полтавы приняли решение о роспуске горисполкома. Кроме того, как информирует replyua.net со ссылкой на местное издание ... подробнее →

Дончане шокированы нововведением террористов. От недавнего времени у въезжающих в Донецк снимают отпечатки пальцев и заносят данные людей в "уголовную базу" "МВД "ДНР". Об этом пишут пользователи ... подробнее →

Шесть привычек, которые приводят к преждевременному старению. Заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, не нервничать – список хороших привычек можно продолжать. Но стоит и помнить о ... подробнее →

Священный Синод РПЦ на своем внеочередном совещании принял решение о приостановлении сослужения с иерархами Константинопольского Патриархата. Такой отчаянный поступок церковников можно условно ... подробнее →

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ признало наличие проблем с подготовкой Киева к предстоящему отопительному сезону. В пресс-службе ведомства сообщили, что ... подробнее →

В четверг, 13 сентября, курс доллара развернули, и он поднялся на 8 копеек после трехдневной просадки — межбанк закрылся в рамках 28,14-28,16 грн./$ (за 10-12 сентября безналичный ... подробнее →

Подробности о разоружении «прилепинского батальона» сообщила российская журналистка Кристина Мельникова в Facebook. По словам одного из «офицеров» батальона, собеседника Мельниковой, местные «силовики» их ... подробнее →

Жители оккупированной части Донецкой области сообщают о принудительной операции дактилоскопии на КПВВ «Еленовка». Об этом пишут пользователи соцсети Twitter. По словам очевидцев, ... подробнее →

Россияне перебросили корабли в Азовское море, но атаковать не спешат После многочисленных задержаний россиянами украинских и иностранных судов в Азовском море, а также усиление военного ... подробнее →

Неудачная попытка создать "Новороссию" - только одна из попыток Кремля, пытающегося или вернуть Украину в сферу своего влияния, или уничтожить ее. Это была попытка лишить Украину практически половины ... подробнее →

Власти аннексированного Крыма введут режим чрезвычайной ситуации в Армянске. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимые нормы более чем в 5 раз. Об этом сообщает ... подробнее →

В Украине запретили популярное антисептическое средство 14.09.2018 18:26 Под запрет также попала "Эвкалипта настойка". В Украине с пятницы, 14 сентября, установили временный запрет на антисептик "Сирт этиловый" и "Эвкалипта настойку". Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →

Медики рассказали, кому нельзя пить кофе 14.09.2018 18:06 Эксперты сообщают, что кофе в умеренных дозах приносит немало пользы для организма, но при этом есть случаи, когда кофе пить не рекомендуется. Итак, медики предупреждают: 1. Если после ... подробнее →