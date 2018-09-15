Специалисты оценивали уровень бутирата в крови. Ученые Университета Иллинойса (США) выяснили, что употребление пищевых волокон способствует снижению риска воспалительных процессов в мозге ... подробнее →

Военнослужащие ООС не пострадали. В течение текущих суток, 15 сентября, с 07.00 до 18.00 российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ... подробнее →

Скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина имеет перед РФ огромные долги, рассчитается за которые сможет только после того, как «над Киевом завьется флаг России». Об этом депутат написал в ... подробнее →

Джошуа Хорнер из США, штат Орегон, который работал сантехником, был осужден на 50 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Пострадавшая в суде заявила, что обвиняемый убил ее ... подробнее →

Известный украинский музыкант попал в ДТП 15.09.2018 21:36 В легковой автомобиль Эдуарда въехал грузовик. Бывший участник группы ТНМК, украинский музыкант Эдуард Приступа, более известный как Диля, попал в серьезное ДТП. Об этом пишет ... подробнее →

Раздел: Технологии 0 Найден способ взломать любой компьютер в мире 15.09.2018 21:22 Уязвимость позволяет преступникам выполнить атаку методом холодной перезагрузки. Большинство современных компьютеров оказались уязвимы перед атакой, нацеленной на кражу конфиденциальных данных. Об этом сообщается в новом ... подробнее →

Президент-вор: эксперт рассказал о космических богатствах агрессора Путина 15.09.2018 21:09 Глава Российской Федерации Владимир Путин , а также его ближайшие единомышленники, воруют для своих целей порядка 15 – 20 миллиардов долларов каждый год. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом ... подробнее →