Пес спас американца от тюремного заключения15.09.2018 22:47
Джошуа Хорнер из США, штат Орегон, который работал сантехником, был осужден на 50 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Пострадавшая в суде заявила, что обвиняемый убил ее ... подробнее →
Над Киевом завьется флаг России: в Кремле пригрозили Украине наступлением15.09.2018 22:22
Скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина имеет перед РФ огромные долги, рассчитается за которые сможет только после того, как «над Киевом завьется флаг России». Об этом депутат написал в ... подробнее →
Боевики на Донбассе за день четыре раза нарушили режим прекращения огня.15.09.2018 22:04
Военнослужащие ООС не пострадали. В течение текущих суток, 15 сентября, с 07.00 до 18.00 российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ... подробнее →
Названы препятствующие старению мозга продукты15.09.2018 21:51
Специалисты оценивали уровень бутирата в крови. Ученые Университета Иллинойса (США) выяснили, что употребление пищевых волокон способствует снижению риска воспалительных процессов в мозге ... подробнее →
Известный украинский музыкант попал в ДТП15.09.2018 21:36
В легковой автомобиль Эдуарда въехал грузовик. Бывший участник группы ТНМК, украинский музыкант Эдуард Приступа, более известный как Диля, попал в серьезное ДТП. Об этом пишет ... подробнее →
Раздел: Технологии 0 Найден способ взломать любой компьютер в мире15.09.2018 21:22
Уязвимость позволяет преступникам выполнить атаку методом холодной перезагрузки. Большинство современных компьютеров оказались уязвимы перед атакой, нацеленной на кражу конфиденциальных данных. Об этом сообщается в новом ... подробнее →
Президент-вор: эксперт рассказал о космических богатствах агрессора Путина15.09.2018 21:09
Глава Российской Федерации Владимир Путин , а также его ближайшие единомышленники, воруют для своих целей порядка 15 – 20 миллиардов долларов каждый год. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом ... подробнее →
Гройсман объявил, что не собирается идти в президенты15.09.2018 20:55
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не будет баллотироваться в президенты в 2019 году . Об этом он сказал в ходе ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии 15 сентября, ... подробнее →
Вашингтон готов помочь Украине с обороноспособностью, - представитель Госдепа15.09.2018 20:40
В Вашингтоне готовы всячески помочь Киеву с усилением обороноспособности Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил специальный представитель американского Госдепартамента по вопросам Украины Курт ... подробнее →
Раздел: Курьезы 0 Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки15.09.2018 20:25
В Харьковской области чиновники с шариками и караваем открыли мусорные баки и остановку. В Волчанском районе Харьковской области чиновники торжественно открывали новые остановки и мусорные баки, ... подробнее →
ДТП в Ленинградской области РФ унесло жизни четырех украинцев15.09.2018 20:15
В Волосовском районе Ленинградской области России в результате столкновения грузовика и автобуса погибли четверо украинцев. Один гражданин Украины был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца. ... подробнее →
Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность Минских договоренностей – Олифер15.09.2018 20:05
В первую очередь нужно выполнить ту часть Минских договоренностей, которая касается безопасности. Об этом заявили представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма и ... подробнее →
«Не выдержит и развалится»: эксперт предрек Крымскому мосту трагическое будущее15.09.2018 19:49
Построенный оккупационными властями с рядом серьезных нарушений Крымский мост, соединивший аннексированный Крым с РФ, подвергается многим разрушительным факторам. В том числе, ... подробнее →
Столтенберг заявил, что НАТО не уступит России и объявил об увеличении военных расходов15.09.2018 19:35
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал позицию организации по поводу отношений с РФ . По его словам, страны-союзники поддаваться напору России не намерены. Об этом пишет " Голос Америки ". Столтенберг после встречи ... подробнее →
"Уже обсуждаем детали", - Варшава дала добро на базу войск США прямо на границе с Россией15.09.2018 19:22
Министр обороны Польши Мариуш Блащак предупредил о скором размещении на польской территории американских военных. Пропагандистские СМИ РФ уже закатили истерику, передает "Диалог.UA". На днях в Пентагоне состоялись польско-американские переговоры по вопросам ... подробнее →
В Киеве после нападения госпитализирован судья, ведущий дело об убийствах на Майдане15.09.2018 19:08
Вечером 14 сентября в Киеве возле собственного дома совершено нападение на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука, который ведет дело об убийствах на Майдане. Об этом сообщает "Совет судей Украины" . Согласно сообщению, на месте ... подробнее →
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