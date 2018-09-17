В ВР объяснили, как будут расти пенсии в 2019 году

17.09.2018 22:39

Согласно тексту проекта закона о госбюджете, в него на 2019 год заложено двукратное повышение минимальной пенсии. Так, предложено установить прожиточный минимум для лиц, утративших ... подробнее →

Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения

17.09.2018 22:17

Пример освобождения уже есть — возвращение Славянска в 2014 году Силы ООС будут освобождать оккупированные территории Донбасса по той же стратегии, как в 2014 был защищен Славянск Об ... подробнее →

Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал

17.09.2018 22:03

Как недавно стало известно, из-за активной российской агрессии в акватории Азовского моря, власти Украинского государства решили не тянуть со временем, а немедленно предпринять меры и построить в ... подробнее →

Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды

17.09.2018 21:48

Сегодня с двенадцати часов дня остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает официальный сайт компании «Вода Донбасса». ... подробнее →

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен

17.09.2018 21:37

Верховная Рада Украины с 18 по 21 сентября должна рассмотреть законопроекты, касающиеся соблюдения прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба ... подробнее →

Кремль определился с новым главарем «ЛНР»

17.09.2018 21:25

В Кремле определились с кандидатом на псевдовыборах в так называемой ЛНР. Скорее всего управлять боевиками продолжит и. о. главаря «республики» Леонид Пасечник. Об этом сообщают ... подробнее →

Украина разорвет ещё один договор с Россией

17.09.2018 21:12

Украина разорвет договор о статусе Азовского моря как внутреннего моря России и Украины. Как  сообщает replyua.net , такое заявление прозвучало от главы внешнеполитического ведомства Украины ... подробнее →

Турция идет на риск военного конфликта с Россией: ситуация в Сирии на грани критической

17.09.2018 20:55

Турецкая армия и президент Эрдоган готовы к военной конфронтации с Россией в сирийском Идлибе, где российско-сирийская коалиция готова начать штурм города. На данный момент Турция активно снабжает ... подробнее →

Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России

17.09.2018 20:38

После гибели в Донецке Александра Захарченко прошло всего две рабочих недели, которые коренным образом поменяли расклад сил и средств в самопровозглашенной республике. Во главе "ДНР" новые лица, ... подробнее →

Кремль "дожал" Лукашенко: президент Беларуси экстренно летит в Сочи к Путину

17.09.2018 20:25

Президент Беларуси Александр Лукашенко едет в Сочи на встречу к российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы назвать имя своего преемника. С громким инсайдом о Беларуси выступил близкий к Кремлю ... подробнее →

Осень сильно расстроит украинцев: когда ворвется зима и выпадет снег

17.09.2018 20:10

Следующая неделя будет идеальной для отдыха на природе. Об этом рассказал Синоптик Владислав Билык. Нынешняя осень, как отмечают синоптики, теплее предыдущей на градус, а то и два. ... подробнее →

Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко

17.09.2018 19:55

Лидер подпольного движения «Донецкая капелла» Андрей Чернышев признался в организации взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. Об этом он написал в соцсети ... подробнее →

Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать

17.09.2018 19:38

Далеко не все продукты одинаково хорошо переносят воздействие холода. Никто не станет спорить с тем, что заморозка  -  самый удобный способ сохранить продукты свежими бесконечно долго, ... подробнее →

У агентов Кремля переполох: в Украине готовятся принять громкий законопроект

17.09.2018 19:20

В скором времени "Народный фронт" подготовит проект закона об обязательной регистрации иностранных агентов. Об этом сообщил народный депутат Максим Бурбак, передает "Диалог.UA". Ранее был ... подробнее →

Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-2019

17.09.2018 19:05

Проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен. Об этом говорится в тексте объяснительной записки к проекту госбюджета-2019, опубликованном на сайте Верховной Рады, ... подробнее →

После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер

17.09.2018 18:51

Последствия убийства «главы ДНР» Александра Захарченко привели к тому, что Российская Федерация получила более жесткий контроль над «республиками» Донбасса. Об этом  ... подробнее →

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