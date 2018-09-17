Сегодня с двенадцати часов дня остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает официальный сайт компании «Вода Донбасса». ... подробнее →

Как недавно стало известно, из-за активной российской агрессии в акватории Азовского моря, власти Украинского государства решили не тянуть со временем, а немедленно предпринять меры и построить в ... подробнее →

Пример освобождения уже есть — возвращение Славянска в 2014 году Силы ООС будут освобождать оккупированные территории Донбасса по той же стратегии, как в 2014 был защищен Славянск Об ... подробнее →

Согласно тексту проекта закона о госбюджете, в него на 2019 год заложено двукратное повышение минимальной пенсии. Так, предложено установить прожиточный минимум для лиц, утративших ... подробнее →

Турецкая армия и президент Эрдоган готовы к военной конфронтации с Россией в сирийском Идлибе, где российско-сирийская коалиция готова начать штурм города. На данный момент Турция активно снабжает ... подробнее →

Украина разорвет договор о статусе Азовского моря как внутреннего моря России и Украины. Как сообщает replyua.net , такое заявление прозвучало от главы внешнеполитического ведомства Украины ... подробнее →

В Кремле определились с кандидатом на псевдовыборах в так называемой ЛНР. Скорее всего управлять боевиками продолжит и. о. главаря «республики» Леонид Пасечник. Об этом сообщают ... подробнее →

Верховная Рада Украины с 18 по 21 сентября должна рассмотреть законопроекты, касающиеся соблюдения прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба ... подробнее →