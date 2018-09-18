Готуйтеся, ця зима буде рекордно холодною за останні сто років!18.09.2018 22:38
Синоптики прогнозують, що зима, яка наближається виявиться найбільш студеною за ціле століття. Торкнеться вона всіх країни світу. Наприклад, в Західній Європі вже почали відповідну підготовку до ... подробнее →
В России заявили, что без «выборов ДНР» Донбасс может «погрузиться в хаос»18.09.2018 22:15
Назначенные на 11 ноября «выборы» на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей должны обеспечить порядок и управляемость, заявил полпред РФ на ... подробнее →
В Херсонской больнице мертворожденных детей выбрасывали на свалку18.09.2018 21:47
В Херсонской областной клинической больнице годами мертворожденных детей утилизировали как медицинские отходы. В Херсонской областной клинической больнице мертворожденных детей считали биомусором и ... подробнее →
«Голуби русского мира», — украинские политики поехали в ОРДЛО «вести народные переговоры»18.09.2018 21:22
Несколько участников партии «Розумна сила» во главе с руководителем политсилы Александром Соловьевым поехали в оккупированный Луганск для встреч с местными жителями. Об этом на своей ... подробнее →
Украинцам разрешат покупать иностранную валюту через интернет18.09.2018 20:55
Национальный банк Украины (НБУ) планирует разрешить физлицам покупку иностранной валюты через интернет. Такая норма содержится в проекте структуры валютного регулирования, которое вступит в силу ... подробнее →
РосТВ громко опозорилось фейком об "украинском следе" убийства Захарченко: Москва прокололась на глупой ошибке. ВИДЕО18.09.2018 20:29
Боевики "ДНР" и российсое ТВ в очередной раз опозорились фейком с информацией о попытке убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке. Выяснилось, что признавшийся в подготовке убийства ... подробнее →
Захарченко посмертно стал «почетным академиком»18.09.2018 19:58
Погибший глава группировки «ДНР» Александр Захарченко стал «почетным академиком» негосударственной (общественной) Петровской академии наук и искусств российского города ... подробнее →
Разработана диета, продлевающая жизнь18.09.2018 19:57
Специалисты по эпидемиологии питания из Каролинского института заявили о том, что продолжительность жизни напрямую зависит от рациона питания, и лучшей диетой для долголетия является так называемый ... подробнее →
В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников18.09.2018 19:28
Происшествие во временно оккупированном группировкой "ЛНР" Алчевске произошло вечером 17 сентября. Около 20:30 в городе прогремел сильный взрыв, серьезно переполошивший местное население. ... подробнее →
Украину вот-вот накроет новая волна декоммунизации: что переименуют на этот раз18.09.2018 19:02
Институт национальной памяти не собирается какие-либо переименования населенных пунктов страны после того, как ВРУ проголосует за декоммунизацию оставшегося десятка. Такое заявление сделал Владимир ... подробнее →
Захар Прилепин и его «батальон»18.09.2018 18:31
Никем не признанная “ДНР” в своём репертуаре. Здесь расплачиваются с долгами путем увольнения, а то и ликвидации. К слову, “батальон” Прилепина так же не миновали ... подробнее →
Киношники напугали киевлян флагом "ДНР"18.09.2018 18:20
В Киеве, неподалеку от станции метро Лесная, вывесили флаг самопровозглашенной "ДНР". Снимок моментально разлетелся по соцсетям, вызвав волну ярости и недоумения. Как оказалось, в столице начались ... подробнее →
Народные депутаты поддержали специальные тарифы для прессы Луганщины и Донетчины18.09.2018 18:05
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом приняла изменения в Закон Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов», которыми ... подробнее →
Фонд госимущества начал подготовку к приватизации «Азовмаша»18.09.2018 17:40
В ходе конкурса на избрание инвестиционных советников на приватизацию «Азовмаша» не поступило ни одной заявки от инвестиционных советников, потому приватизацией этого предприятия ... подробнее →
Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!18.09.2018 17:23
Одному студенту был показан анализ крови, который действительно сбил его с толку. Результаты, полученные из образца крови профессора, показали, что уровни мочевины, глюкозы в крови, холестерина, ... подробнее →
"Большой бизнес жены в России - это правда", - Медведчук "подтвердил" причастность Марченко "к войне на Донбассе". ВИДЕО18.09.2018 16:59
Близкий родственник Владимира Путина Виктор Медведчук подтвердил, что у его жены есть прибыльный бизнес на территории страны-агрессора. Известная украинская телеведущая Оксана Марченко на самом ... подробнее →
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