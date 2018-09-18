Готуйтеся, ця зима буде рекордно холодною за останні сто років!

18.09.2018 22:38

Синоптики прогнозують, що зима, яка наближається виявиться найбільш студеною за ціле століття. Торкнеться вона всіх країни світу. Наприклад, в Західній Європі вже почали відповідну підготовку до ... подробнее →

В России заявили, что без «выборов ДНР» Донбасс может «погрузиться в хаос»

18.09.2018 22:15

Назначенные на 11 ноября «выборы» на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей должны обеспечить порядок и управляемость, заявил полпред РФ на ... подробнее →

В Херсонской больнице мертворожденных детей выбрасывали на свалку

18.09.2018 21:47

В Херсонской областной клинической больнице годами мертворожденных детей утилизировали как медицинские отходы. В Херсонской областной клинической больнице мертворожденных детей считали биомусором и ... подробнее →

«Голуби русского мира», — украинские политики поехали в ОРДЛО «вести народные переговоры»

18.09.2018 21:22

Несколько участников партии «Розумна сила» во главе с руководителем политсилы Александром Соловьевым поехали в оккупированный Луганск для встреч с местными жителями. Об этом на своей ... подробнее →

Украинцам разрешат покупать иностранную валюту через интернет

18.09.2018 20:55

Национальный банк Украины (НБУ) планирует разрешить физлицам покупку иностранной валюты через интернет. Такая норма содержится в проекте структуры валютного регулирования, которое вступит в силу ... подробнее →

РосТВ громко опозорилось фейком об "украинском следе" убийства Захарченко: Москва прокололась на глупой ошибке. ВИДЕО

18.09.2018 20:29

Боевики "ДНР" и российсое ТВ в очередной раз опозорились фейком с информацией о попытке убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке. Выяснилось, что признавшийся в подготовке убийства ... подробнее →

Захарченко посмертно стал «почетным академиком»

18.09.2018 19:58

Погибший глава группировки «ДНР» Александр Захарченко стал «почетным академиком» негосударственной (общественной) Петровской академии наук и искусств российского города ... подробнее →

Разработана диета, продлевающая жизнь

18.09.2018 19:57

Специалисты по эпидемиологии питания из Каролинского института заявили о том, что продолжительность жизни напрямую зависит от рациона питания, и лучшей диетой для долголетия является так называемый ... подробнее →

В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников

18.09.2018 19:28

Происшествие во временно оккупированном группировкой "ЛНР" Алчевске произошло вечером 17 сентября. Около 20:30 в городе прогремел сильный взрыв, серьезно переполошивший местное население. ... подробнее →

Украину вот-вот накроет новая волна декоммунизации: что переименуют на этот раз

18.09.2018 19:02

Институт национальной памяти не собирается какие-либо переименования населенных пунктов страны после того, как ВРУ проголосует за декоммунизацию оставшегося десятка. Такое заявление сделал Владимир ... подробнее →

Захар Прилепин и его «батальон»

18.09.2018 18:31

Никем не признанная “ДНР” в своём репертуаре. Здесь расплачиваются с долгами путем увольнения, а то и ликвидации. К слову, “батальон” Прилепина так же не миновали ... подробнее →

Киношники напугали киевлян флагом "ДНР"

18.09.2018 18:20

В Киеве, неподалеку от станции метро Лесная, вывесили флаг самопровозглашенной "ДНР". Снимок моментально разлетелся по соцсетям, вызвав волну ярости и недоумения. Как оказалось, в столице начались ... подробнее →

Народные депутаты поддержали специальные тарифы для прессы Луганщины и Донетчины

18.09.2018 18:05

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом приняла изменения в Закон Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов», которыми ... подробнее →

Фонд госимущества начал подготовку к приватизации «Азовмаша»

18.09.2018 17:40

В ходе конкурса на избрание инвестиционных советников на приватизацию «Азовмаша» не поступило ни одной заявки от инвестиционных советников, потому приватизацией этого предприятия ... подробнее →

Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!

18.09.2018 17:23

Одному студенту был показан анализ крови, который действительно сбил его с толку. Результаты, полученные из образца крови профессора, показали, что уровни мочевины, глюкозы в крови, холестерина, ... подробнее →

"Большой бизнес жены в России - это правда", - Медведчук "подтвердил" причастность Марченко "к войне на Донбассе". ВИДЕО

18.09.2018 16:59

Близкий родственник Владимира Путина Виктор Медведчук подтвердил, что у его жены есть прибыльный бизнес на территории страны-агрессора. Известная украинская телеведущая Оксана Марченко на самом ... подробнее →

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