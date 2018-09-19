Названо самое смертоносное заболевание в мире 19.09.2018 22:00 Каждый четвертый является носителем. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулез стал самым смертоносным заболеванием в мире, опередив синдром приобретенного иммунодефицита ... подробнее →

Впервые в Украине: в Днепре появился единый электронный проездной билет 19.09.2018 21:30 Единый проездной на трамвай и троллейбус на день, неделю или месяц появился в Днепре. Об этом написала заместитель городского главы Днепра Яника Мерило. Если вы хотите бесконечно кататься весь ... подробнее →