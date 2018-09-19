Боевики «ЛНР» запретили нянечкам в яслях разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

19.09.2018 12:00

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области запрещают работникам детских яслей разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ. Вот что узнали ... подробнее →

Донецк в беспросветной нищете: людям хватает денег лишь на еду и «коммуналку»

19.09.2018 11:45

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей все больше погружаются в беспросветную нищету. Об этом говорят даже результаты соцопросов, проведенных Донецким институтом экономических ... подробнее →

Ситуация в ООС: боевики применили бронетехнику, ВСУ понесли потери

19.09.2018 11:30

Вчера, 18 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил продолжала оставаться под контролем Вооруженных сил, в то же время подконтрольные России боевики 25 раз открывали огонь по ... подробнее →

Донбасс SOS: Как получить помощь или компенсацию за разрушенное боевыми действиями жилье

19.09.2018 11:16

К правозащитникам часто обращаются люди, чье жилье было разрушено или повреждено во время боевых действий на Донбассе, с вопросом как можно получить помощь в его восстановлении или ремонте. О ... подробнее →

«Зеленый свет» для «евроблях»: депутаты в ноябре могут принять правила для ввоза в Украину авто на еврономерах

19.09.2018 11:00

Уже достаточно долгое время вокруг ситуации с автомобилями, которые украинцы покупают в странах Европы и ввозят их в Украину на европейских номерах, крутится огромный ажиотаж. Владельцы таких авто, ... подробнее →

Ясиноватая: город заполнил сильный гул. Горожане в панике

19.09.2018 10:45

Жители временно оккупированной Ясиноватой (Донецкая область) жалуются на сильный гул, который доносится с улицы и слышен даже с закрытыми окнам. Об этом горожане пишут в социальных сетях. ... подробнее →

Volkswagen презентовал программу "Доступный электромобиль"

19.09.2018 10:30

Немецкий автоконцерн Volkswagen запускает кампанию Electric for All - стратегическую программу сделать электромобили привлекательнее и доступнее, сообщает ИА  "ЛІГАБізнесІнформ" . "Электрическое ... подробнее →

Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов

19.09.2018 10:15

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился рекордным - восьмым, - хет-триком в Лиге чемпионов. Аргентинец забил три мяча в матче 1-го тура с ПСВ, сообщает ТСН . Форвард "сине-гранатовых" открыл ... подробнее →

Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» самая большая очередь

19.09.2018 10:06

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику и работают в штатном режиме. Сегодня утром по данным ... подробнее →

6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь

19.09.2018 10:01

Рак (21 июня — 22 июля) Интуиция и осознание собственных эмоций – сильные качества Рака, поэтому неудивительно, что он прислушивается к своему внутреннему голосу. Мало того, что Раки ... подробнее →

Ловите ласковое лето: украинцев предупредили о похолодании

19.09.2018 09:45

В Украине завтрашний день, 19 сентября, ознаменуется теплой погодой без каких-либо осадков, а температура воздуха будет более, чем комфортной, + 23 + 28 градусов. Но так продлиться недолго, и уже ... подробнее →

В Украине исчезнут две области

19.09.2018 09:37

Верховная Рада в четверг, 20 сентября, планирует рассмотреть вопрос переименования двух областей – Кировоградской и Днепропетровской. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время ... подробнее →

Человечеству не спастись: на Землю надвигается "луч смерти", который уничтожит все живое

19.09.2018 09:27

В научном мире появилась еще одна гипотеза о гибели планеты. Астрономы предупреждают о неизбежном конце света, который наступит с приближением "луча смерти". Устрашающее открытие ... подробнее →

Вышел первый трейлер супергеройского боевика «Капитан Марвел» (ВИДЕО)

19.09.2018 09:16

Marvel обнародовал первый официальный трейлер фильма "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли, сообщает NewsOne . В фильме рассказывается история пилота ВВС США Кэрол Денверс, которая получает ... подробнее →

В Украине газ будет дорожать два года: в ’’Нафтогазе’’ озвучили результат переговоров с МВФ

19.09.2018 09:01

Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении тарифа на газ до уровня импортного паритета к 2020 году. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает "Интерфакс". Он ... подробнее →

В Мариуполе долги по квартплате можно будет отработать в ОСМД (ВИДЕО)

19.09.2018 08:45

У мариупольцев появилась возможность рассчитаться с долгами по квартплате, отработав сумму задолженности в пользу ОСМД. Такой новый порядок накануне утвердило Правительство. Об этом  сообщает ... подробнее →

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