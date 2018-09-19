Ситуация в ООС: боевики применили бронетехнику, ВСУ понесли потери 19.09.2018 11:30 Вчера, 18 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил продолжала оставаться под контролем Вооруженных сил, в то же время подконтрольные России боевики 25 раз открывали огонь по ... подробнее →