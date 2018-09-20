В Житомирской области после боевых стрельб роты разведчиков из воинской части было похищено оружие – пять пистолетов и пять автоматов АКС-74. Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры ... подробнее →

Руководитель подконтрольной группировке «ДНР» администрации Амвросиевского района (Донецкая область) Николай Тарасенко рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются предприятия на этой ... подробнее →

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин вероятно сможет победить на предстоящих в ноябре «выборах Главы ОРДО». Так называемый «руководитель Союза добровольцев ... подробнее →

В Мариуполе планируется закупить 60 квартир для переселенцев на сумму около 30 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передают novosti.dn.ua . На реализацию ... подробнее →

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в больницах пациентов необходимо перевозить только ногами вперед. Так, на своей странице в соцсети Супрун пишет: «Иногда ... подробнее →

Московская следственная группа, уверяют в РФ, обнаружила в кафе "Сепар" еще одну неразорвавшуюся бомбу, подобную той, что ликвидировала главаря "ДНР" Александра Захарченко. О резонансной находке ... подробнее →

ПАО «Укрпошта» может прекратить доставку пенсий, если новый тариф на эту услугу не будет утвержден, приводит «Интерфакс-Украина» слова генерального директора ... подробнее →

«МВД ДНР» заявляет о задержании директора одного из рынков Донецка по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает сайт группировки «ДНР», передают novosti.dn.ua . ... подробнее →