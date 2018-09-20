В Мариуполе для переселенцев закупят квартир на 30 млн гривен

20.09.2018 22:31

В Мариуполе планируется закупить 60 квартир для переселенцев на сумму около 30 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передают novosti.dn.ua . На реализацию ... подробнее →

Бородай рассказал, кто станет победителем на «выборах» в ОРДО

20.09.2018 22:10

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин вероятно сможет победить на предстоящих в ноябре «выборах Главы ОРДО». Так называемый «руководитель Союза добровольцев ... подробнее →

«Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района

20.09.2018 21:52

Руководитель подконтрольной группировке «ДНР» администрации Амвросиевского района (Донецкая область) Николай Тарасенко рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются предприятия на этой ... подробнее →

В Житомирской области из воинской части украли оружие

20.09.2018 21:18

В Житомирской области после боевых стрельб роты разведчиков из воинской части было похищено оружие – пять пистолетов и пять автоматов АКС-74. Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры ... подробнее →

В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве

20.09.2018 20:50

«МВД ДНР» заявляет о задержании директора одного из рынков Донецка по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает сайт группировки «ДНР», передают novosti.dn.ua . ... подробнее →

Пенсионерам могут прекратить доставку пенсий в 2019 году — ПАО «Укрпошта»

20.09.2018 20:18

ПАО «Укрпошта» может прекратить доставку пенсий, если новый тариф на эту услугу не будет утвержден, приводит «Интерфакс-Украина» слова генерального директора ... подробнее →

Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"

20.09.2018 19:48

Московская следственная группа, уверяют в РФ, обнаружила в кафе "Сепар" еще одну неразорвавшуюся бомбу, подобную той, что ликвидировала главаря "ДНР" Александра Захарченко. О резонансной находке ... подробнее →

Супрун призвала врачей перевозить пациентов ногами вперед

20.09.2018 19:22

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в больницах пациентов необходимо перевозить только ногами вперед. Так, на своей странице в соцсети Супрун пишет: «Иногда ... подробнее →

Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка

20.09.2018 18:51

Исполняющий обязанности главы группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на «выборах» 11 ноября. Это решение было озвучено сегодня на ... подробнее →

Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке

20.09.2018 18:20

Пользователи соцсетей из Донецка заговорили о новой волне взрывов, которая сумела их сильно напугать. Предполагается, что это террористы устроили очередную бомбежку для того, чтобы запугать мирных ... подробнее →

Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина

20.09.2018 17:49

Экс-командир оккупантов ОРДО Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети комментируя предстоящие в ноябре текущего года «выборы главы ДНР» призвал местных жителей не голосовать за ... подробнее →

Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов

20.09.2018 17:31

В Донецкой области с начала 2018 года наблюдается рост машиностроительного производства. Об этом сообщает пресс-служба управления статистики в Донецкой области, передают novosti.dn.ua . ... подробнее →

Тымчук раскрыл коварный план спецслужб Путина по юго-востоку Украины: как ФСБ и ГРУ устроили войну за власть

20.09.2018 17:09

Народный депутат и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук спрогнозировал, к чему приведет борьба спецслужб РФ за контроль над оккупированным Донбассом и влияние в юго-восточных ... подробнее →

Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение

20.09.2018 16:48

За прошедшие стуки противник осуществил 24 прицельных обстрела, при этом возросло количество случаев применения тяжелого вооружения. Подразделения ВС Украины вынуждены были 6 раз открывать огонь ... подробнее →

В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад

20.09.2018 16:32

В Донецке ликвидировали стихийный рынок в районе железнодорожного вокзала. «Депутат народного совета» при группировке «ДНР» Евгений Орлов утверждает, что к организации этого ... подробнее →

Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья

20.09.2018 16:11

Народными депутатами принят Закон № 7304. Он позволяет внутренне перемещенным лицам, имеющим прописку на неподконтрольной территории Донбасса и Крыма, становится на квартирный учет в городах Украины. ... подробнее →

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